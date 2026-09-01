Ветеран «Реала» завершив кар'єру в європейській збірній

Центрбек вирішив дати дорогу молодим

Оборонець мадридського «Реала» Антоніо Рюдігер зав'язав із виступами за національну команду Німеччини. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Instagram спортсмена.

Досвідчений німець вирішив на повертатися у Бундестім після Чемпіонату світу 2026. На турнірі 33-річний центрбек провів чотири поєдинки. Кольори збірної Німеччини він захищав понад 10 років.

«Після тривалих роздумів для мене настав завершити кар'єру в національній збірній та звільнити місце для молодого покоління. Коли я в 2014 році вперше одягнув футболку Німеччини, то навіть в найсміливіших мріях не міг уявити, що в підсумку проведу 86 матчів за збірну», – написав Рюдігер.

Оборонець у складі німецької команди взяв участь в двох чемпіонатах Європи та трьох чемпіонатах світу. Єдиним трофеєм для центрбека з Бундестім став другорядний Кубок конфедерацій. Його збірна Німеччини з Рюдігером завоювала в 2017 році.

Рюдігер у нинішньому сезоні зіграв один поєдинок за «Реал». У минулій кампанії він провів 26 матчів у всіх турнірах, у яких оформив один гол. Контракт центрбека з «Реалом» розрахований до наступного літа.

До слова, ФІФА оцінить чергове розширення Чемпіонату світу. Розгляд питання підтвердив президент організації Джанні Інфантіно. На наступний Кубок світу можуть поїхати 64 національні команди.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.