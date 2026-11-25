Сьогодні, 25 листопада, французький «Парі Сен-Жермен» на стадіоні «Парк де Пренс» прийме італійську «Рому» в рамках п'ятого туру основного раунду Ліги чемпіонів 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Де дивитися матч ПСЖ – «Рома»

Наживо поєдинок покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 22:00 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 2». Паралельно на каналі «Megogo Футбол 3» буде доступний мультифід – найцікавіші моменти всіх паралельних поєдинків.

Реклама. 21+ Ліга чемпіонів збирає найкращі команди континенту! А GGBET тим часом готує найкращі пропозиції для твоїх незабутніх футбольних вечорів. Вболівай разом із GGBET. Все буде GG!

Передматчевий стан команд

У минулому турі ПСЖ знищив іспанський «Вільярреал» (6:0). Забиті м'ячі оформили хавбек Невеш, нападники Дуе та Маюлю, півзахисник Руїс (дубль) і оборонець Болі. Перед цим французький гранд переграв іспанську «Барселону» (4:2). Голи до свого активу записали той же Дуе, оборонець Ернандес, хавбеки Вітінья і Руїс.

Тим часом «Рома» в попередньому турі поступилася англійському «Манчестер Юнайтед» (2:3). М'ячі забили півзахисник Соуле та форвард Мален. А в позаминулому турі «вовки» розгромили братиславський «Слован» (4:0). Голами відзначилися оборонці Ермосо та Моліна, півзахисник Пізіллі та той же Мален.

Орієнтовні склади команд

ПСЖ: Сафонов – Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Мендеш – Заїр-Емері, Вітінья, Руїс – Акліуш, Дембеле, Маюлю

«Рома»: Свілар – Манчіні, Ндіка, Ермосо – Моліна, Крістанте, Коне, Веслі – Мора, Мален, Соуле

До слова, нещодавно ПСЖ задумав шалений обмін заради зірки чемпіонату Італії. Команда Луїса Енріке націлилася на хавбека Паса. Французький гранд запропонує за нього нападника Торреса та гроші.

Нагадаємо, раніше «Комо» гучно принизив «Ланс» у поєдинку Ліги чемпіонів на 10 голів. Французький колектив став першим, який пропустив дев'ять м'ячів у домашньому поєдинку. Шість з них – у другому таймі.