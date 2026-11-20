До основного списку збірної увійшли 24 футболістки і ще восьмеро склали резервний список

Головна тренерка жіночої збірної України з футболу Ія Андрущак назвала склад команди на матчі другого раунду плейоф відбору Чемпіонату світу проти Англії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

До основного списку увійшли 24 футболістки і ще восьмеро склали резервний список.

Склад жіночої збірної України

Голкіперки: Катерина Боклач (РААЛ Ла-Лув’єр, Бельгія), Катерина Самсон («Сістерс» Одеса), Дарина Бондарчук («Металіст 1925» Харків).

Захисниці: Любов Шматко, Марина Шайнюк, Леся Ольхова (усі – «Металіст 1925» Харків), Анастасія Вороніна («Сістерс» Одеса), Яна Деркач («Бешикташ» Стамбул, Туреччина), Яна Котик («Глазго Сіті», Шотландія), Катерина Корсун («Славія» Прага, Чехія), Анна Петрик («Спарта» Прага, Чехія).

Півзахисниці: Вікторія Гірин, Лідія Заборовець, Таміла Хімич, Надія Куніна, Єлизавета Молодюк, Вероніка Андрухів, Вікторія Радіонова (усі – «Металіст 1925» Харків), Даяна Семків («Колос Ковалівка), Юлія Христюк («Хіберніан» Единбург, Шотландія), Інна Глущенко («Сент Етьєн», Франція).

Нападниці: Вікторія Остапів («Колос» Ковалівка), Таня Бойчук («Монреаль», Канада), Роксолана Кравчук («Бешикташ» Стамбул, Туреччина).

Резерв: Дарʼя Келюшик, Ірина Котяш, Анастасія Кумеда (усі – «Колос» Ковалівка), Ірина Подольська, Світлана Когут (усі – «Металіст 1925» Харків), Ольга Овдійчук («Трабзонспор» Трабзон, Туреччина), Аліна Савка («Полісся» Житомир), Христина Перевізник («Гінтра» Шауляй, Литва).

Другий раунд плейоф відбору Чемпіонату світу

1 грудня 2026

Україна – Англія, Сан-Педро-дель-Пінатар (Іспанія). Стадіон Pinatar Arena. 19:00.

5 грудня 2026

Англія – Україна. Лондон (Англія). Стадіон «Вемблі». 19:30.

Переможець протистояння Україна – Англія здобуде путівку до фінальної частини Чемпіонату світу 2027 серед жінок у Бразилії.

Нагадаємо, національна команда України здолала збірну Грузії (1:0) у шостому турі Ліги націй 2026/27.

Збірна України оформила другу перемогу в цьому розіграші Ліги націй. «Синьо-жовті» набрали сім очок і фінішували третіми в групі B2. У наступному сезоні турніру національна команда знову змагатиметься в Дивізіоні B.