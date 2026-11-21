Еквадорець матиме змогу повернутися на поле лише у 2034 році

Футболіст еквадорського клубу «Сьюдад де Янцаса» Хон Перласа отримав восьмирічну дискваліфікацію за напад на арбітра під час матчу третього дивізіону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Al Jazeera.

Інцидент стався 17 жовтня під час поєдинку між «Сьюдад де Янцаса» та «Ріо-Агуаріко». На 96-й хвилині зустрічі Перласа, який перебував на лаві запасних, кинув камінь у бік поля. Предмет влучив в обличчя асистента арбітра Леніна Джованні Охеди Нуньєса. Після цього матч достроково зупинили. За інформацією Федерації футболу Еквадору, суддя отримав серйозні ушкодження, переніс операцію та потребував приблизно 60 днів для відновлення.

Дисциплінарний комітет федерації визнав Перласу відповідальним за фізичний напад на офіційну особу матчу. Футболіста відсторонили від усіх видів футбольної діяльності на вісім років – до 19 жовтня 2034 року. Крім того, Федерація футболу Еквадору звернеться до ФІФА з проханням поширити дію санкції на весь світ.

Покарання отримав і клуб футболіста. «Сьюдад де Янцаса» оштрафували на 2000 доларів, а також зобов'язали компенсувати 4369,73 долара медичних витрат постраждалого арбітра. Окрім цього, команда має провести три наступні домашні матчі за межами власного стадіону.

У клубі заявили, що засуджують будь-які прояви фізичної та словесної агресії. Після встановлення причетності гравця до інциденту його негайно відсторонили, і Перласа більше не є частиною команди.

Нагадаємо, що у Бразилії футбольний матч завершився масовою бійкою.