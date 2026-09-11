«Челсі» оголосив про продовження контракту з португальським вінгером

Педро Нету виступає за «Челсі» з 2024 року

Угода між Педро Нету та синіми розраховаа до літа 2031 року

«Челсі» оголосив про продовження співпраці з португальським вінгером Педро Нету. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу лондонського клубу

Нова угода між синіми та 25-річним футболістом розрахована до кінця сезону 2030/31. До «Челсі» португалець перейшов два роки тому з «Вулвергемптона».

За цей час Педро Нету провів 108 матчів у футболці лондонського клубу, забив 21 гол та відзначився 19 результативними передачами.

«Челсі» за три матчі чемпіонату АНглії набрав шість очк, команда Хабі Алонсо посідає четверте місце турнірної таблиці. У єврокубках цього сезону команда не виступає.

До слова, «Шахтар» зіграв внічию з ПСВ у матчі першого туру основного раунду Ліги чемпіонів.