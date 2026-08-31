«Буковина» – «Динамо». Прогноз і анонс на матч четвертого туру УПЛ

Віталій Буяльський (у центрі) грав проти «жовто-чорних» у Кубку України

Вітчизняний гранд проекзаменує новачка чемпіонату

Сьогодні, 31 серпня, чернівецька «Буковина» у Кам'янці-Подільському зустрінеться з київським «Динамо» в рамках 4-го туру української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Буковина» – «Динамо»

Безумовним лідером симпатій на 13:25 31 серпня став столичний колектив, упевнені букмекери GGBET. На ймовірну перемогу «жовто-чорних» виставлено коефіцієнт 7,08. Натомість на потенційну звитягу «Динамо» запропоновано кеф 1,53. На підсумкову нічию закладено бал 4,22. Тим часом сенсаційну перемогу «Буковини» (1:0) оцінено коефіцієнтом 11,88. Зате на тотал менше 1,5 виставлено кеф 3,37.

Передматчевий стан команд

Чернівчани в трьох турах не забили жодного м'яча, але набрали два очки. Підопічні Сергія Шищенка розписали нульові нічиї з черкаським ЛНЗ і київською «Оболонню». Львівським «Карпатам» натомість «Буковина» розгромно поступилася (0:3). Зате «жовто-чорні» здолали 1/32 фіналу Кубка України, де розібралися з тернопільською «Нивою» (4:0). Голи до свого активу записали оборонець Стасюк, хавбеки Груша та Ільїн, а останній м'яч – автогол оборонця Михальчука.

«Динамо» на внутрішній арені поки зіграло два поєдинки. Спершу команда Ігоря Костюка переграла рівненський «Верес» (2:1). Забиті м'ячі оформили оборонець Тимчик і форвард Пономаренко, який реалізував одинадцятиметровий. Потім «біло-сині» здолали ковалівський «Колос» (2:1). Голами відзначилися той же Пономаренко та півзахисник Бражко. Також столичний гранд зіграв шість матчів у єврокубках, але вже завершив там виступи.

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Історія очних зустрічей

На цей момент команди зіграли вісім матчів. Тотальна перевага на боці «Динамо» – сім перемог. Зокрема, п'ять кияни здобули на рівні Вищої ліги. Чернівчани зуміли звести внічию (0:0) перший поєдинок проти столичного гранда в сезоні-1992. Найкращим бомбардиром протистояння залишається ексфорвард «біло-синіх» Леоненко (чотири голи).

У попередні два сезони суперники перетиналися в Кубку України. Обидва рази рандеву сталися на стадії 1/2 фіналу. У кампанії 2025/26 «Динамо» оформило виїзну перемогу (3:0). Забитими м'ячами відзначилися згаданий раніше Пономаренко (дубль) та вінгер Волошин.

Де дивитися матч «Буковина» – «Динамо»

Наживо поєдинок покаже канал UPL.TV. Він доступний на великих OTT-платформах і в провідних кабельних мережах України. Онлайн-відеотрансляція зустрічі запланована на 18:00 за київським часом.