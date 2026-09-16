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Гольовий рекордсмен і тренер-легіонер отримали призи туру Прем'єр-ліги

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Гольовий рекордсмен і тренер-легіонер отримали призи туру Прем'єр-ліги
Андрій Ярмоленко зробив передостанній крок до нового рекорду
фото: ФК «Динамо»

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Українська Прем'єр-ліга оголосила найкращих гравця і тренера 6-го туру сезону 2026/27. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Вінгер київського «Динамо» Андрій Ярмоленко – найкращий футболіст звітного туру. Ветеран забитим м'ячем доклався до розгрому кам'янець-подільського «Епіцентра» (3:0). Тепер у його активі 124 голи в Прем'єр-лізі, тож Ярмоленко став співрекордсменом турніру з узбеком Максимом Шацьких.

Тим часом керманич львівських «Карпат» Фран Фернандес визнаний найкращим тренером 6-го туру. Його підопічні переграли ковалівський «Колос» (2:0). Перемога дозволила «левам» залишитися на третій сходинці в УПЛ.

Кого випередили Андрій Ярмоленко та Фран Фернандес

Лідер «Динамо» суттєво випередив конкурентів. Представники медіа, зокрема й «Главкома», відвели Ярмоленку перше місце в половині анкет. Далі розташувалися нападник «Карпат» Назарій Русин, вінгер черкаського ЛНЗ Теді Цара, голкіпер Роман Мисак («Карпати») та форвард «Динамо» Матвій Пономаренко.

Натомість іспанський тренер переміг із «фотофінішем». Зовсім трохи від Фернандеса відстав керманич столичного гранда Ігор Костюк. Третім став коуч ЛНЗ Віталій Пономарьов.

Символічна збірна 6-го туру

Шість клубів відрядили до команди найкращих своїх представників. Зокрема, трьох футболістів делегувало «Динамо», а «Карпати», донецький «Шахтар» і ЛНЗ по двох. По одному виконавцю мають луганська «Зоря» і житомирське «Полісся».

Символічна збірна туру в УПЛ (схема 4-4-2): Мисак – Пердута, Бондар, Сарапій, Драмбаєв – Ярмоленко, Лонвейк, Очеретько, Русин – Пономаренко, Цара.

До слова, раніше ЛНЗ упевнено здолав «Оболонь» з Києва в УПЛ. «Насінники» забили три м'ячі до перерви. Натомість «пивовари» змогли відповісти лише одним у другому таймі.

Нагадаємо, минулої п'ятниці «Карпати» на виїзді розібралися з «Колосом» із Ковалівки. «Леви» відзначилися двічі в першій половині. «Хлібороби» відквитати бодай один м'яч не зуміли.

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Теги: Андрій Ярмоленко ФК «Динамо» ФК Карпати УПЛ НОВИНИ ФУТБОЛУ

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