Пиячив два дні. Британська преса вивідала деталі скандалу навколо одноклубника Миколенка

Зірковий футболіст опинився поза складом через порушення режиму

Ліверпульський «Евертон» прибрав півзахисника Джека Гріліша зі складу через дводенну пиятику. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Sun.

Джерела видання стверджують, що англієць провів у караоке-барі та пабах два дні поспіль – 19-20 жовтня. Більше того, Гріліш не з'явився на тренування «ірисок» без поважної причини. Як наслідок, його усунули з команди перед матчем Кубка ліги проти «Ньюкасла».

Рішення про виведення півзахисника з обойми за «порушення дисципліни» ухвалило керівництво «Евертона». Головний тренер мерсисайдців Девід Моєс такий крок менеджменту підтримав. Подальша доля англійця в команді наразі невідома.

Гріліш у нинішньому сезоні провів шість поєдинків. Результативними діями він не відзначився. Контракт хавбека належить «Манчестер Сіті», а кольори «ірисок» Гріліш захищає на правах річної оренди.

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.