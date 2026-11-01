Головна Спорт Футбол
search button user button menu button

Пиячив два дні. Британська преса вивідала деталі скандалу навколо одноклубника Миколенка

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Пиячив два дні. Британська преса вивідала деталі скандалу навколо одноклубника Миколенка
Джек Гріліш пішов у загул
фото: EFE

Зірковий футболіст опинився поза складом через порушення режиму

Ліверпульський «Евертон» прибрав півзахисника Джека Гріліша зі складу через дводенну пиятику. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Sun.

Джерела видання стверджують, що англієць провів у караоке-барі та пабах два дні поспіль – 19-20 жовтня. Більше того, Гріліш не з'явився на тренування «ірисок» без поважної причини. Як наслідок, його усунули з команди перед матчем Кубка ліги проти «Ньюкасла».

Рішення про виведення півзахисника з обойми за «порушення дисципліни» ухвалило керівництво «Евертона». Головний тренер мерсисайдців Девід Моєс такий крок менеджменту підтримав. Подальша доля англійця в команді наразі невідома.

Гріліш у нинішньому сезоні провів шість поєдинків. Результативними діями він не відзначився. Контракт хавбека належить «Манчестер Сіті», а кольори «ірисок» Гріліш захищає на правах річної оренди.

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.

Читайте також:

Теги: Джек Ґріліш ФК «Евертон» АПЛ футбол алкоголь

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Антоніо Конте зібрався повернутися до роботи
Зірковий тренер запропонував власні послуги «Манчестер Юнайтед» – ЗМІ
17 жовтня, 16:08
Енцо Мареска йде без втрат очок в АПЛ
Тренер «Манчестер Сіті» побив переможний рекорд англійської Прем'єр-ліги
17 жовтня, 20:47
Антуан Семеньйо (на передньому плані) зазнав травми
«Манчестер Сіті» втратив провідного нападника на тривалий період
19 жовтня, 15:47
Юліан Нагельсманн отримав новий кар'єрний варіант
«Манчестер Юнайтед» обрав пріоритетного кандидата на місце тренера – ЗМІ
22 жовтня, 15:58
Роберто Де Дзербі став «улюбленцем» арбітрів
Де Дзербі встановив нетиповий тренерський рекорд у чемпіонаті Англії
25 жовтня, 15:30
Ніклас Фюллькруг відшукав найкращу форму вдома
Списаний в Англії форвард повторив рекорди чемпіонату Німеччини
25 жовтня, 20:41
Майкл Каррік отримав шанс виправити ситуацію
«Манчестер Юнайтед» ухвалив несподіване рішення щодо тренера
27 жовтня, 15:24
Гол у ворота «Брентфорда» став другим для Тутєрова у шести матчах за «Сандерленд» цього сезону
Тимур Тутєров забив гол за «Сандерленд» у Кубку англійської ліги
28 жовтня, 23:47
Беньямін Шешко надовго випав із обойми «червоних дияволів»
«Манчестер Юнайтед» втратив форварда на тривалий період
30 жовтня, 14:20

Футбол

Пиячив два дні. Британська преса вивідала деталі скандалу навколо одноклубника Миколенка
Пиячив два дні. Британська преса вивідала деталі скандалу навколо одноклубника Миколенка
«Динамо» підсилило тренерський штаб черговим іноземцем
«Динамо» підсилило тренерський штаб черговим іноземцем
Прем'єр-ліга перенесла зірваний матч футбольного дивізіону
Прем'єр-ліга перенесла зірваний матч футбольного дивізіону
Чемпіон і віцечемпіон України переписали історію футзальної Ліги чемпіонів
Чемпіон і віцечемпіон України переписали історію футзальної Ліги чемпіонів
«Колос» – «Полісся». Прогноз і анонс на матч 11 туру УПЛ
«Колос» – «Полісся». Прогноз і анонс на матч 11 туру УПЛ
«Мілан» та «Інтер» визначили переможця культового італійського дербі
«Мілан» та «Інтер» визначили переможця культового італійського дербі

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
378K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 листопада: ситуація на фронті
158K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 листопада 2026
148K
Хто здав Крим? Турчинов розповів, що наказав обороняти півострів і застосовувати зброю
120K
Компанія Fire Point відповіла на заяви про зупинку виробництва ракет «Фламінго»
113K
Поляк знайшов у лісі гігантський білий гриб
77K
У СІЗО помер постановник серіалу «Ліквідація» Олександр Кондратов, який понад 10 років жив у Києві

Новини

Календар рибалки на листопад 2026: фази Місяця, ловля щуки та заборона на зимувальних ямах
Вчора, 21:35
Великий гайд по Геловіну: історія, значення, українська версія і сучасні тренди
30 жовтня, 23:23
Державні та міжнародні свята в листопаді 2026: як працюватимуть та що відзначатимуть українці
30 жовтня, 22:15
Яке релігійне свято відзначається 31 жовтня 2026: традиції та молитва
30 жовтня, 22:00
Представник Путіна відреагував на пропозицію Зеленського стосовно окупованих територій
30 жовтня, 11:12
В Україні до 15°, у деяких областях дощитиме: погода на 30 жовтня 2026 року
30 жовтня, 05:59

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua