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Забарний вдруге в сезоні з'явиться в старті ПСЖ на матч Ліги чемпіонів

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Забарний вдруге в сезоні з'явиться в старті ПСЖ на матч Ліги чемпіонів
Ілля Забарний перестав бути резервістом
фото: ФК «Парі Сен-Жермен»

Українець втретє поспіль вийде в основі гранда

Оборонець Ілля Забарний потрапив до стартового складу французького «Парі Сен-Жермен» на поєдинок 4-го туру основного раунду Ліги чемпіонів проти іспанського «Вільярреала». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу клубу.

Центрбек вчетверте за останні пять матчів чинного переможця турніру з'явиться на полі з перших хвилин. Цього разу Забарний утворить в центрі оборони з Вільяном Пачо. Поза заявкою парижан опинився травмований капітан команди Маркіньйос.

У новому розіграші Ліги чемпіонів українець вдруге потрапив у старт. У першому турі основного раунду Забарний зіграв усі 90 хвилин проти братиславського «Слована» (6:1). А в попередньому турі оборонець вийшов на заміну в протистоянні з іспанською «Барселоною» (4:2).

Забарний у нинішньому сезоні провів сім поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав один гол. Контракт українського центрбека з ПСЖ розрахований до літа 2030 року.

До слова, іспанська «Барселона» поскаржилася УЄФА на банер уболівальників ПСЖ. Представникам іспанського гранда не сподобався перформанс «Паризька різанина». Фанати приурочили кореографію до Геловіна.

Нагадаємо, раніше Забарний потрапив до символічної збірної туру чемпіонату Франції. Оборонець ПСЖ дав старт камбеку парижан у протистоянні зі Страсбуром. Його заспів підтримали нападники Дембеле та Дуе.

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Теги: Ілля Забарний ФК Парі Сен-Жермен Ліга чемпіонів футбол

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