Сьогодні, 23 листопада, черкаський ЛНЗ зустрінеться з житомирським «Поліссям» у рамках 13-го туру української Прем'єр-ліги 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч ЛНЗ – «Полісся»

Лідером симпатій на 9:30 23 листопада стали «поліські вовки», стверджують фахівці GGBET. Імовірний успіх команди Віталія Пономарьова оцінено коефіцієнтом 3,75. Зате на виїзну перемогу житомирян запропоновано кеф 2,08. На підсумкову нічию виставлено бал 3,52. Натомість на результативну мирову (2:2) закладено коефіцієнт 16,00. Тим часом на тотал більше 2,5 виставлено кеф 2,51.

Передматчевий стан команд

Перед міжнародною паузою ЛНЗ переграв луганську «Зорю» (2:1). Дубль оформив нападник Ндіага. Раніше «насінники» розписали нічию з київським «Лівим Берегом» (0:0).

Натомість «Полісся» в минулому турі здолало рівненський «Верес» (2:0). Голами відзначилися оборонець Сарапій та форвард Гайдучик. Перед цим житомиряни розгромили київську «Оболонь» (3:0). Забиті м'ячі до свого активу записали вінгер Андраде, нападник Краснопір і півзахисник Велетень.

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Історія очних зустрічей

На цей момент суперники зіграли шість поєдинків у Прем'єр-лізі. «Насінники» оформили дві перемоги, а в активі житомирян три звитяги. Ще один матч завершився внічию.

У минулому сезоні команди обмінялися виїзними перемогами. ЛНЗ тріумфував у гостях (2:0) із голами хавбека Нонікашвілі та вінгера Обаха. «Полісся» взяло реванш (3:1) стараннями півзахисників Андрієвського та Емерллаху, а також нападника Гайдучика. Гол черкасців до свого активу записав форвард Ассінор.

Де дивитися матч ЛНЗ – «Полісся»

Наживо поєдинок покаже канал UPL.TV. Він доступний на великих OTT-платформах і в провідних кабельних мережах України. Онлайн-відеотрансляція зустрічі запланована на 13:00 за київським часом.