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«Полісся» – «Копенгаген». Прогноз і анонс на матч кваліфікації Ліги конференцій

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Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Полісся» – «Копенгаген». Прогноз і анонс на матч кваліфікації Ліги конференцій
Команда Руслана Ротаня розпочинатиме новий сезон
фото: ФК «Полісся»

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Сьогодні, 23 липня 2026 року, житомирське «Полісся» на стадіоні Kosicka futbalova arena в словацькому Кошице зустрінеться з данським «Копенгагеном» у рамках другого раунду кваліфікації Ліги конференцій 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Полісся» – «Копенгаген»

Лідером симпатій на 11:15 23 липня став гранд Данії, переконані букмекери GGBET. На потенційну перемогу команди Руслана Ротаня закладено коефіцієнт 3,91. Натомість на ймовірну звитягу Копенгагена запропоновано кеф 1,91. Нічию за підсумком 90 хвилин оцінено балом 3,72. Схожі цифри підготували на прохід у наступний раунд змагань. На путівку в третій кваліфікаційний етап для «поліських вовків» виставлено коефіцієнт 3,60. Зате на місце в наступному раунді для столичних «левів» закладено кеф 1,29. Тим часом на тотал більше 3,5 запропоновано бал 3,00.

Передматчевий стан команд

Обидві команди розпочинатимуть новий сезон. Досі житомиряни та «Копенгаген» грали тільки в спарингах. Підопічні Ротаня з другої половини червня провели майже десяток контрольних матчів. Щоправда, з чотирьох останніх поєдинків виграли лише один – в австрійського ВСГ «Сваровскі» (2:1) з голами вінгера Назаренка та форварда Філіппова. А от програло Полісся японському «Сімідзу» (1:3), попри забитий м'яч хавбека Томандзото, та «Вікторії» з чеського Пльзеня (0:2).

Натомість данський гранд провів три спаринги. На відміну від «поліських вовків», команда Бо Свенссона обійшлася в них без поразок. Із тією ж «Вікторією» столичний колектив розписав нічию (1:1) з голом оборонця Лі. Зате колективи з рідного чемпіонату «Копенгаген» переміг. Звитягу над «Хорсенсом» (3:2) приніс дубль форварда Корнеліуса та забитий з пенальті м'яч нападника Мукоко. А перемогу над «Віборгом» забезпечили вінгер Ельюнуссі та півзахисник Ділейні.

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Коли зграя разом, її вже неможливо зупинити. Молоді, амбітні, голодні до перемог – тримай лінію футболу разом з ФК «Полісся» та GGBET – офіційним партнером поліських вовків.

Історія очних зустрічей

Раніше суперники не перетиналися. Утім, «Копенгаген» грав проти інших українських команд. Данський гранд провів по два поєдинки проти «Дніпра», полтавської «Ворскли» та київського «Динамо». Вітчизняні колективи в цих матчах не здобули жодної перемоги. Лише столичні «біло-сині» звели внічию обидва поєдинки, а от два інші колективи втримали нічийні рахунки вдома та програли в гостях.

Де дивитися матч «Полісся» – «Копенгаген»

Наживо протистояння транслюватиме медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція гри має розпочатися о 21:00 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 1».

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Полісся» Ліга конференцій ФК «Копенгаґен»

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