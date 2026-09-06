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Костюк драматично програла тріумфаторці Вімблдона в 1/8 фіналу US Open

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Костюк драматично програла тріумфаторці Вімблдона в 1/8 фіналу US Open
Марта Костюк зазнала прикрої поразки
фото: USTA

Остання представниця України покинула мейджор

Українська тенісистка Марта Костюк поступилася чешці Лінді Носковій у четвертому раунді Відкритого чемпіонату США. Про це повідомляє «Главком».

Суперниці розпочали з обміну брейками. Далі на певний час вони зосередилися на власних подачах. Утім, у сьомому-восьмому геймах Костюк знову обмінялася взятими чужими подачами з чеською тенісисткою.

Здавалося, що партія рухається до тай-брейку. Проте, за нічийного рахунку (5:5) Носкова змогла оформити ще один брейк. А в наступному геймі зуміла дотиснути українку на власній подачі та повела за сетами.

Другу партію опонентки провели консервативніше. Обидві тенісистки впевнено діяли передусім на своїх подачах. Утім, чешка й цього разу відшукала свій шанс. У сьомому геймі вона скористалася помилками Костюк і зробила крок до загальної перемоги.

Українська тенісистка в якийсь момент навіть зневірилася. Однак, зібрала волю в кулак і нав'язала конкуренцію. У десятому геймі Костюк «пішла» з двох матчболів Носкової, а потім приголомшила суперницю ще двома набраними пунктами поспіль. Зокрема, «під нуль» на подачі чеської тенісистки.

Третій сет вийшов не менш напруженим. У перших чотирьох геймах очки набирали ті, хто подавав. Далі розпочалися гойдалки. Носкова оформила два брейки проти одного в українки. Костюк узяла власну подачу, та її опонентка скористалися гандикап і на власній таки закрила партію і матч із шостої спроби.

У чвертьфіналі Носкова зустрінеться з першою ракеткою світу Аріною Сабалєнкою. Натомість українська тенісистка в наступній версії рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA) вперше в кар'єрі підніметься у десятку найкращих. Також Костюк останньою зі співвітчизниць зачохлила ракетку в Нью-Йорку.

US Open. Одиночний розряд, четвертий раунд

  • Марта Костюк (Україна, 11) – Лінда Носкова (Чехія, 6) – 5:7, 7:5, 4:6

До слова, цьогоріч на US Open розіграють рекордний призовий фонд. Найсильніші тенісисти планети разом зароблять 108 млн доларів. Зокрема, переможці в одиночних розрядах збагатяться на 5,5 млн «зелених».

Нагадаємо, раніше стали відомі склади України та Бельгії на поєдинок Кубку Біллі Джин Кінг. Компанію найсильнішій українці Еліні Світоліній складуть чотири співвітчизниці. Натомість перша ракетка Бельгії Елізе Мертенс пропустить турнір.

Теги: теніс Марта Костюк US Open

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