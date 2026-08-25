Федерер: Є ціла група гравців, з якими я просто розминувся через проблеми з коліном

20-разовий переможець Мейджорів швейцарський тенісист Роджер Федерер назвав гравців, з якими хотів би зіграти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Tennis Head.

«Можливо, з Карлосом Алькарасом. Думаю, він дуже цікавий гравець. Мені так і не довелося зіграти проти нього. З Янніком (Сіннером) те саме. Ми лише трохи тренувалися разом, коли вони лише починали підніматися в турі. На жаль, я пропустив це покоління.

Є ціла група таких гравців, з якими я просто розминувся через проблеми з коліном.

Звичайно, було б чудово зіграти і з Новаком (Джоковичем). Він, як і раніше, на високому рівні і продовжує триматися. Здебільшого я думаю саме про цих хлопців», – заявив Федерер.

Нагадаємо, стали відомі склади жіночих тенісних збірних України та Бельгії на гру чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг.

Склад збірної України

Еліна Світоліна (№10 WTA)

Марта Костюк (№11 WTA)

Олександра Олійникова (№44 WTA)

Даяна Ястремська (№87 WTA)

Людмила Кіченок (№45 WTA у парі)

Склад збірної Бельгії

Ганне Вандевінкел (№91 WTA)

Єлін Вандромм (№128 WTA)

Грет Міннен (№182 WTA)

Магалі Кемпен (№50 WTA у парі)

Протистояння Бельгія – Україна відбудеться 24 вересня. Початок – о 05:00 за київським часом.