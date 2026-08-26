Тріумфаторка Вімблдона-2023 оскаржила багаторічну дискваліфікацію

Зіркова спортсменка не миритиметься із суворим покаранням

Чеська тенісистка Маркета Вондроушова подала апеляцію в Спортивний арбітражний суд (CAS) на рішення Міжнародного агентства з питань доброчесності в тенісі (ITIA) про чотирирічний бан. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

У червні спортсменку дискваліфікували до літа 2030 року. У цей період вона не тільки не зможе змагатися, а й тренувати гравців і відвідувати турніри під егідою Міжнародної тенісної федерації, Жіночої тенісної асоціації, Асоціації тенісистів-професіоналів і «Великі шлеми». Ці обмеження Вондроушова оскаржила в швейцарській Лозанні.

Із січня чешка не виходила на корт. Останній виступ Вондроушової трапився в австралійській Аделаїді. Усього в нинішньому сезоні вона зіграла два поєдинки, а від третього відмовилася.

Відмова Маркети Вондроушової від тесту на допінг

Інцидент стався 3 грудня 2025 року. За словами чеської тенісистки, її відмова була пов'язана з важким психологічним станом.

Вондроушова заявила, що працівник антидопінгового агентства пізно ввечері подзвонив у двері, не відрекомендувався і не дотримувався протоколу. Експерти підтвердили в чешки гостру реакцію на стрес і генералізований тривожний розлад. Водночас через три дні вона здала тест іншому працівнику.

Трибунал врахував аргументи Вондроушової та розглянув свідчення офіцера допінг-контролю. Однак, функціонери вирішили, що переконливих виправдань відмові немає. Як наслідок, ухилення від тесту прирівняли до його позитивного результату.

Чим відома Маркета Вондроушова

Уродженка містечка Соколов, дебютувала в жіночому турі у 2015 році. Перший титул на рівні WTA завоювала навесні 2017-го в швейцарському Білі.

У 2019 році вперше дійшла до фіналу мейджора, але програла поєдинок за титул «Ролан Гаррос» австралійці Барті. На Олімпіаді-2020 поступилася швейцарській тенісистці Бенчіч і стала срібною призеркою Ігор. А в 2023-му виграла Вімблдонський турнір, здолавши туніску Жабер у фіналі.

Загалом виграла три турніри WTA. Найвища позиція у рейтингу асоціації – 6-те місце восени 2023 року. За роки виступів заробила майже 12 млн доларів призових.

До слова, цьогоріч на US Open розіграють рекордний призовий фонд. Найсильніші тенісисти планети разом зароблять 108 млн доларів. Зокрема, переможці в одиночних розрядах збагатяться на 5,5 млн «зелених».

Нагадаємо, раніше стали відомі склади України та Бельгії на поєдинок Кубку Біллі Джин Кінг. Компанію найсильнішій українці Еліні Світоліній складуть чотири співвітчизниці. Натомість перша ракетка Бельгії Елізе Мертенс пропустить турнір.