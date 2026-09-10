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Жіноча збірна України з футзалу зіграла внічию з Угорщиною

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Жіноча збірна України з футзалу зіграла внічию з Угорщиною
Збірна України продовжує підготовку до еліт-раунду відбору ЧЄ
фото: пресслужба АФУ

Команди забили по одному голу

9 вересня жіночі футзальні збірні України та Угорщини зустрлись у товариському матчі. Про це повідомляє «Главком».

Поєдинок відбувся у місті Будайорш.

Перший тайм залишився за нашими футзалістками завдяки єдиному голу Ковшар на 10-й хвилині. Перевагу вадавалось тримати до 36-ї хвилини, коли рахунок зрівняла Горват. Гра завершилась з рахунком 1:1.

10 вересня команди проведуть ще одну товариську гру. Стартовий свисток пролунає о 18Ж00 за Києвом.

Команда Олександра Золотарчука продовжує підготовку до еліт-раунду відбору до Чепіонату Європи 2027, де зіграє зі збірними Польщі, Бельгії та Норвегії.

Кваліфікацію пройдуть команди, які посядуть перші місця своїх груп та два найкращих других місця. Матчі відбудуться в період з 6 по 11 жовтня.

Товариский матч 

Угорщина – Україна – 1:1

Голи: Горват, 36 – Ковшик, 10

Нагадаємо, що раніше було оприлюднено розклад «ХІТа» та «Атлетіка» у Лізі чемпіонів.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ

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