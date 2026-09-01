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Фабріціо Романо назвав суму, за яку «Тоттенгем» може викупити Мудрика у «Челсі»

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Фабріціо Романо назвав суму, за яку «Тоттенгем» може викупити Мудрика у «Челсі»
Михайло Мудрик, як повідомляє ряд інсайдерів, приєднається до «Тоттенгема»
фото: Instagram Фабріціо Романо

Український вінгер приєднається до «шпор» на правах річної оренди

«Тоттенгем» зможе викупити українського вінгера «Челсі» Михайла Мудрика за 75 мільйонів фунтів. Про це повідоляє «Главком» з посиланням на італійського журналіста Фабріціо Романо

«Шпори» візьмуть 25-річного футболіста у оренду на один сезон з необов'язковою опцією викупу. У клубі з півночі Лондона Мудрик працюватиме разом з Роберто Де Дзербі, який очолював «Шахтар», коли вінгер ще був гравцем «гірників».

Останній раз Михайло Мудрик виходив на поле у офіційному матчі ще 28 листопада 2024 – тоді «Челсі» переграв «Гайденгайм» (2:0) у матчі Ліги конференцій, а сам українець відзначився одним з голів. 

Через тиждень вінгера було дискваліфіковано через позитивний допінг-тест – у його організмі виявили мельдоній. Мудрик отримав дискваліфікацію на чотири роки, проте 31 липня 2026 року її було знято через зміну правил WADA: згідно з новими нормами, концентрація мельдонію в організмі була замалою для дискваліфікації.

Влітку Мудрик зіграв у трьох товариських матчах – виход на заміну з «Ювентусом», «Міланом» та «Джохор Дарул Такзим».

Нагадаємо, «Динамо» розглядає двох кандидатів на заміну головному тренеру Костюку.

 

 

Теги: допінг Михайло Мудрик ФК Тоттенхем Готспур ФК Челсі НОВИНИ ФУТБОЛУ АПЛ

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