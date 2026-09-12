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Матч чемпіонату України між «Вересом» та «Кудрівкою» перенесено

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Матч чемпіонату України між «Вересом» та «Кудрівкою» перенесено
В УПЛ перенесли другий матч за день
фото: пресслужба УПЛ

Гру не зуміли провести через повітряну тривогу

Матч шостого тру чемпіонату України між «Вересом» та «Кудрівкою» перенесено. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу УПЛ.

Гру мав прийняти стадіон «Авангард» у місті Рівне.

Матч не відбувся через затяжну повітряну тривогу, яка завадила навіть тому, щоб поєдинок розпочався. Дата та місце проведення гри залишаються невизначеними.

Раніше по аналогіній причині було пересено протистояння «Кривбаса» та «Харкова».

«Верес» з п'ятьма очками посідає десяте місце турнірної таблиці УПЛ. «Кудрівка» з двома очками йде останньою.

Турнірна таблиця Чемпіонату України з футболу сезону 2026/27

Standings provided by Sofascore

До слова, «Шахтар» зіграв внічию з ПСВ у матчі першого туру основного раунду Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, ЛНЗ переграв «Оболонь» у матчі шостого туру чемпіонату України.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Верес УПЛ

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