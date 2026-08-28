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Жеребкування Ліги конференцій: Маліновський та Циганков отримали суперників

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Жеребкування Ліги конференцій: Маліновський та Циганков отримали суперників
Выктор Циганков доєднався до «Аякса», який зіграє у основному раунды Ліги конференцій
фото: пресслужба «Аякса»

У третьому за статусом єврокубку зіграють сім українців

28 серпня відбулось жеребкування основного раунду Ліги конференцій сезону 2026/27.

У третьому за статусом єврокубку лише п'ять команд мають у своєму складі українських футболістів: «Трабзонспор» з захисником Арсенієм Батаговим та півзахисником Русланом Маліновським, «Аякс», який 27 серпня оголосив про підписання контракту з Віктором Циганковим , «Університатя» Крайова з голкіпером Павлом Ісенком та захисником Олександром Романчуком, «Яблонець», за який виступає Едуард Соболь та «Хайдук» з Адамом Гурамом.

Батагов цього сезону не провів жодного матчу через травму, на рахунку Маліновського 2 матчі, без результативних дій. Що стосується Циганкова, то він у поточній кампанії на полі не з'являвся взагалі, оскільки усіма силами намагався залишити «Жирону», що у нього, врешті-решт, вийшло.

Статистика українських представників румунського клубу виглядає наступним чином: Павло Ісенко цього сезону на поле не вийшов жодного разу через травму, а Олександр Романчук зіграв 12 матчів, забив 1 гол та віддав 1 асист.

Едуард СОоболь на поле у футболці «Яблонця» цього сеззону вийшов лише 1 раз, результативними діями не відзначився. На рахунку Адама Гурама 9 матчів, 1 гол, 1 асист.

Між собою жеребкування звело «Аякс» Циганкова та «Хайдук» Гурама, а також «Трабзонспор» Маліновського та Батагова з «Яблонцем» Соболя

Суперники «Трабзонспора» у рамках загального етапу Ліги Конференцій

  • «Фрайбург»
  • «Црвена Звезда»
  • «Хартс»
  • «КуПС»
  • «Яблонець»
  • «ЦСКА» Софія

Суперники «Аякса» у рамках загального етапу Ліги Конференцій

  • «Аталанта»
  • «Мідтьюлланд»
  • «Хетафе»
  • «Сент-Трюйден»
  • «Тун»
  • «Хайдук»

Суперники «Університаті» Крайова у рамках загального етапу Ліги Конференцій

  • «Копенгаген»
  • «Брайтон»
  • «Хетафе»
  • «Кайрат»
  • «Егнатія»
  • «Інтер» Ескальдес

Суперники «Яблонець» у рамках загального етапу Ліги Конференцій

  • «Фрайбург»
  • «Брайтон»
  • «Лугано»
  • «Трабзонспор»
  • «Рига»
  • «Іберія»

Суперники «Хайдука» у рамках загального етапу Ліги Конференцій

  • «Аякс»
  • «Мідтьюлланд»
  • «Сент-Трюйден»
  • «Лінкольн»
  • «Норшелланд»
  • «Тун»

Нагадаємо, що раніше відбулось жеребування основного раунду Ліги Європи 2026/27.

Як повідомлялося, «Шахтар» дізнався суперників по Лізі чемпіонів.

Суперники «Шахтаря» у рамках загального етапу Ліги чемпіонів

  • «Реал»
  • «Інтер»
  • «Спортінг»
  • ПСВ
  • «Фенербахче»
  • «РБ Лейпциг»
  • АЕК
  • «Слован»

Розклад матчів Ліги чемпіонів

  • 1-й тур: 8-10 вересня 2026 року;
  • 2-й тур: 13-14 жовтня 2026 року;
  • 3-й тур: 20-21 жовтня 2026 року;
  • 4-й тур: 3-4 листопада 2026 року;
  • 5-й тур: 24-25 листопада 2026 року;
  • 6-й тур: 8-9 грудня 2026 року;
  • 7-й тур: 19-20 січня 2027 року;
  • 8-й тур: 27 січня 2027 року.
Теги: жеребкування Руслан Маліновський Віктор Циганков ФК Аякс ФК «Трабзонспор» Ліга конференцій Павло Ісенко Олександр Романчук

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