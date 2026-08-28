Жеребкування Ліги конференцій: Маліновський та Циганков отримали суперників
У третьому за статусом єврокубку зіграють сім українців
28 серпня відбулось жеребкування основного раунду Ліги конференцій сезону 2026/27.
У третьому за статусом єврокубку лише п'ять команд мають у своєму складі українських футболістів: «Трабзонспор» з захисником Арсенієм Батаговим та півзахисником Русланом Маліновським, «Аякс», який 27 серпня оголосив про підписання контракту з Віктором Циганковим , «Університатя» Крайова з голкіпером Павлом Ісенком та захисником Олександром Романчуком, «Яблонець», за який виступає Едуард Соболь та «Хайдук» з Адамом Гурамом.
Батагов цього сезону не провів жодного матчу через травму, на рахунку Маліновського 2 матчі, без результативних дій. Що стосується Циганкова, то він у поточній кампанії на полі не з'являвся взагалі, оскільки усіма силами намагався залишити «Жирону», що у нього, врешті-решт, вийшло.
Статистика українських представників румунського клубу виглядає наступним чином: Павло Ісенко цього сезону на поле не вийшов жодного разу через травму, а Олександр Романчук зіграв 12 матчів, забив 1 гол та віддав 1 асист.
Едуард СОоболь на поле у футболці «Яблонця» цього сеззону вийшов лише 1 раз, результативними діями не відзначився. На рахунку Адама Гурама 9 матчів, 1 гол, 1 асист.
Між собою жеребкування звело «Аякс» Циганкова та «Хайдук» Гурама, а також «Трабзонспор» Маліновського та Батагова з «Яблонцем» Соболя
Суперники «Трабзонспора» у рамках загального етапу Ліги Конференцій
- «Фрайбург»
- «Црвена Звезда»
- «Хартс»
- «КуПС»
- «Яблонець»
- «ЦСКА» Софія
Суперники «Аякса» у рамках загального етапу Ліги Конференцій
- «Аталанта»
- «Мідтьюлланд»
- «Хетафе»
- «Сент-Трюйден»
- «Тун»
- «Хайдук»
Суперники «Університаті» Крайова у рамках загального етапу Ліги Конференцій
- «Копенгаген»
- «Брайтон»
- «Хетафе»
- «Кайрат»
- «Егнатія»
- «Інтер» Ескальдес
Суперники «Яблонець» у рамках загального етапу Ліги Конференцій
- «Фрайбург»
- «Брайтон»
- «Лугано»
- «Трабзонспор»
- «Рига»
- «Іберія»
Суперники «Хайдука» у рамках загального етапу Ліги Конференцій
- «Аякс»
- «Мідтьюлланд»
- «Сент-Трюйден»
- «Лінкольн»
- «Норшелланд»
- «Тун»
Нагадаємо, що раніше відбулось жеребування основного раунду Ліги Європи 2026/27.
Як повідомлялося, «Шахтар» дізнався суперників по Лізі чемпіонів.
Суперники «Шахтаря» у рамках загального етапу Ліги чемпіонів
- «Реал»
- «Інтер»
- «Спортінг»
- ПСВ
- «Фенербахче»
- «РБ Лейпциг»
- АЕК
- «Слован»
Розклад матчів Ліги чемпіонів
- 1-й тур: 8-10 вересня 2026 року;
- 2-й тур: 13-14 жовтня 2026 року;
- 3-й тур: 20-21 жовтня 2026 року;
- 4-й тур: 3-4 листопада 2026 року;
- 5-й тур: 24-25 листопада 2026 року;
- 6-й тур: 8-9 грудня 2026 року;
- 7-й тур: 19-20 січня 2027 року;
- 8-й тур: 27 січня 2027 року.
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