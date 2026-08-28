Жеребкування Ліги конференцій: Маліновський та Циганков отримали суперників

Выктор Циганков доєднався до «Аякса», який зіграє у основному раунды Ліги конференцій

У третьому за статусом єврокубку зіграють сім українців

28 серпня відбулось жеребкування основного раунду Ліги конференцій сезону 2026/27.

У третьому за статусом єврокубку лише п'ять команд мають у своєму складі українських футболістів: «Трабзонспор» з захисником Арсенієм Батаговим та півзахисником Русланом Маліновським, «Аякс», який 27 серпня оголосив про підписання контракту з Віктором Циганковим , «Університатя» Крайова з голкіпером Павлом Ісенком та захисником Олександром Романчуком, «Яблонець», за який виступає Едуард Соболь та «Хайдук» з Адамом Гурамом.

Батагов цього сезону не провів жодного матчу через травму, на рахунку Маліновського 2 матчі, без результативних дій. Що стосується Циганкова, то він у поточній кампанії на полі не з'являвся взагалі, оскільки усіма силами намагався залишити «Жирону», що у нього, врешті-решт, вийшло.

Статистика українських представників румунського клубу виглядає наступним чином: Павло Ісенко цього сезону на поле не вийшов жодного разу через травму, а Олександр Романчук зіграв 12 матчів, забив 1 гол та віддав 1 асист.

Едуард СОоболь на поле у футболці «Яблонця» цього сеззону вийшов лише 1 раз, результативними діями не відзначився. На рахунку Адама Гурама 9 матчів, 1 гол, 1 асист.

Між собою жеребкування звело «Аякс» Циганкова та «Хайдук» Гурама, а також «Трабзонспор» Маліновського та Батагова з «Яблонцем» Соболя

Суперники «Трабзонспора» у рамках загального етапу Ліги Конференцій

«Фрайбург»

«Црвена Звезда»

«Хартс»

«КуПС»

«Яблонець»

«ЦСКА» Софія

Суперники «Аякса» у рамках загального етапу Ліги Конференцій

«Аталанта»

«Мідтьюлланд»

«Хетафе»

«Сент-Трюйден»

«Тун»

«Хайдук»

Суперники «Університаті» Крайова у рамках загального етапу Ліги Конференцій

«Копенгаген»

«Брайтон»

«Хетафе»

«Кайрат»

«Егнатія»

«Інтер» Ескальдес

Суперники «Яблонець» у рамках загального етапу Ліги Конференцій

«Фрайбург»

«Брайтон»

«Лугано»

«Трабзонспор»

«Рига»

«Іберія»

Суперники «Хайдука» у рамках загального етапу Ліги Конференцій

«Аякс»

«Мідтьюлланд»

«Сент-Трюйден»

«Лінкольн»

«Норшелланд»

«Тун»

Нагадаємо, що раніше відбулось жеребування основного раунду Ліги Європи 2026/27.

Як повідомлялося, «Шахтар» дізнався суперників по Лізі чемпіонів.

Суперники «Шахтаря» у рамках загального етапу Ліги чемпіонів

«Реал»

«Інтер»

«Спортінг»

ПСВ

«Фенербахче»

«РБ Лейпциг»

АЕК

«Слован»

Розклад матчів Ліги чемпіонів