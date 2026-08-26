Серія А 2026/2027: результати першого туру

Перший тиждень італійського чемпіонату завершився перемогами усіх головних фаворитів

Після літньої паузи повертається національна першість Італії, Серія А, де вже відбулися матчі першого туру. Про це повідомляє «Главком».

Найцікавіші матчі туру

На відміну від інших топових чемпіонатів, новий сезон Серії А стартував без великих несподіванок серед фаворитів. Усі головні претенденти на високі позиції розпочали чемпіонат із перемог, хоча зробили це у різній манері.

Чинний чемпіон Італії «Інтер» одразу продемонстрував свої амбіції, розгромивши «Монцу» з рахунком 4:1. Міланці відкрили рахунок уже на шостій хвилині завдяки Хакану Чалханоглу, проте гості ще до перерви зрівняли результат. Після відпочинку «Інтер» додав у темпі та забив ще тричі. Пйотр Зелінський, Франческо Піо Еспозіто та Ян Біссек оформили результат, який дозволив чемпіонам розпочати захист титулу з переконливої перемоги.

«Наполі» також здобув три очки на виїзді, перемігши «Дженоа» з рахунком 2:0. Команда Массіміліано Аллегрі довгий час не могла відкрити рахунок, але після виходу на поле Кевіна Де Брюйне ситуація змінилася. Бельгієць забив перший гол, а згодом допоміг відзначитися Антоніо Вергарі.

Натомість «Ювентус» розпочав чемпіонат мінімальною перемогою над «Фрозіноне» (1:0). Ще одну перемогу в один м'яч здобув «Мілан», який у першому турі здолав «Торіно» з рахунком 2:1. Одним із головних героїв зустрічі став 19-річний Альфаджо Сіссе: молодий італієць відкрив рахунок та став одним із найпомітніших гравців команди Рубена Аморіма.

Проте найяскравішою командою туру ставала «Рома». Римляни не залишили шансів «Фіорентині», забивши чотири м'ячі без відповіді. Головним героєм зустрічі став Доніелл Мален, який оформив хет-трик, тоді як Пауло Дибала відзначився одразу трьома результативними передачами.

Три очки також здобули «Аталанта», «Лаціо» та «Лечче». «Аталанта» переграла «Сассуоло» 2:1, «Лаціо» мінімально переміг «Болонью» на виїзді, а «Лечче» здолав «Венецію» з рахунком 2:0. Натомість «Удінезе» та «Комо» зіграли внічию 1:1, а «Парма» поступилася «Кальярі» з мінімальним рахунком.

Серія А 2026/2027. Перший тур

«Рома» – «Фіорентина» 4:0 (1:0)

Голи: Мален (27, 52, 60), Пізіллі (86)

«Болонья» – «Лаціо» 0:1 (1:0)

Голи: Фраттезі (59)

«Аталанта» – «Сассуоло» 2:1 (1:0)

Голи: Распадорі (6), Крстович (65) – Одентал (55)

«Торіно» – «Мілан» 1:2 (0:0)

Голи: Адамс (90+3) – Сіссе (64), Рабіо (66)

«Фрозіноне» – «Ювентус» 0:1 (0:1)

Голи: Бремер (22)

«Венеція» – «Лечче» 0:2 (0:0)

Голи: Гортер (46), Тьяго Габріель (80)

«Парма» – «Кальярі» 0:1 (0:0)

Голи: Романо (79)

«Дженоа» – «Наполі» 0:2 (0:0)

Голи: Де Брюйне (82), Вергара (87)

«Інтер» – «Монца» 4:1 (1:0)

Голи: Чалханоглу (6), Зелінський (48), Еспозіто (55), Бісек (63) – Варела (29)

«Удінезе» – «Комо» 1:1 (1:0)

Голи: Камара (29) – Дувікас (54)

Турнірна таблиця

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Нагадаємо, що Артем Довбик у дебюті не врятував «Болонью» від поразки «Лаціо».