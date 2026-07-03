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«Аль-Наср» Роналду отримав нового тренера

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Аль-Наср» Роналду отримав нового тренера
Анже Постекоглу здивував кар'єрним вибором
фото: EFE

Досвідчений фахівець погодився переїхати на Близький Схід

Аравійський «Аль-Наср» призначив Анже Постекоглу керманичем команди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу клубу.

Австралійський тренер обійняв посаду, що стала вакантною після відставки Жорже Жезуша. Португалець привів столичний гранд до золотих нагород чемпіонату Саудівської Аравії. Постекоглу повернеться в Азію після п'ятирічної перерви.

Австралієць залишався без роботи з осені. Тоді він провів півтора місяця на чолі англійського «Ноттінгем Форест». Перед цим Постекоглу по два роки тренував лондонський «Тоттенгем» і шотландський «Селтік».

Раніше фахівець працював із японською «Йокогамою Марінос», австралійськими колективами, національною командою Австралії, грецькими «Панахаїкі» та молодіжною збірної Австралії. Він був чемпіоном Австралії, Японії, Шотландії, тріумфував у Лізі Європи та виграв низку інших трофеїв.

До слова, раніше французький «Марсель» призначив нового головного тренера. Ним став місцевий фахівець Бруно Женезіо. Донедавна він тренував Лілль, з яким фінішував третім у Лізі 1.

Нагадаємо, «Аль-Наср» зважить ідею дуету Роналду та його сина. Керівництво клубу вивчає доцільність переведення Кріштіану Роналду-молодшого до основи. Нащадку п'ятиразового володаря «Золотого м'яча» в червні виповниться 16 років.

Теги: тренер ФК «Аль-Наср»

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