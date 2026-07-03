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Тренер збірної Німеччини офіційно подав у відставку після провалу на Чемпіонаті світу

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Тренер збірної Німеччини офіційно подав у відставку після провалу на Чемпіонаті світу
Юліан Нагельсманн мав контракт до літа 2028 року
фото: UA-Футбол

Юліан Нагельсманн залишив свою посаду

Німецький футбольний союз (DFB) на офіційному сайті оголосив про звільнення головного тренера збірної Німеччини Юліана Нагельсманна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт DFB.

Повідомляється, що на зустрічі з керівництвом тренер попросив звільнити його від виконання обов'язків. Футбольний союз задовольнив прохання фахівця і побажав йому успіхів у подальшій кар'єрі. Також DFB підтвердив, що зробив пропозицію Юргену Клоппу очолити збірну.

Німеччина вилетіла з ЧС-2026 на стадії 1/16 фіналу. Бундестім поступилася збірній Парагваю у серії пенальті (3:4) після нічиєї в основний час (1:1).

Нагельсманн працював з командою з 2023 року. 38-річний тренер був наймолодшим наставником на Чемпіонаті світу 2026. Контракт Нагельсманна з DFB був розрахований до середини 2028 року.

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Раніше Нагельсманн заявляв, що не планує йти у відставку після вильоту команди з Чемпіонату світу 2026. «Я готовий працювати далі, якщо цього хочуть, а якщо мене не хочуть бачити на цій посаді, мені мають про це сказати. Я не з тих, хто тікає. Я хочу продовжувати, але у футболі не все завжди залежить від тебе. Якщо Німецький футбольний союз (DFB) цього бажає, тоді я готуватиму команду до Чемпіонату Європи та Ліги націй», – сказав Нагельсман.

Нагадаємо, Німеччина вперше в історії вибула з Чемпіонату світу з футболу за результатами серії пенальті – чотири попередні рази збірна вигравала в ній. Німці зазнали лише другої поразки в серії пенальті на найбільших турнірах після того, як поступилися у фіналі Євро-1976 Чехословаччині (3:5).

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026 Юліан Наґельсманн

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