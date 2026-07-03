Тренер збірної Німеччини офіційно подав у відставку після провалу на Чемпіонаті світу
Юліан Нагельсманн залишив свою посаду
Німецький футбольний союз (DFB) на офіційному сайті оголосив про звільнення головного тренера збірної Німеччини Юліана Нагельсманна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт DFB.
Повідомляється, що на зустрічі з керівництвом тренер попросив звільнити його від виконання обов'язків. Футбольний союз задовольнив прохання фахівця і побажав йому успіхів у подальшій кар'єрі. Також DFB підтвердив, що зробив пропозицію Юргену Клоппу очолити збірну.
Німеччина вилетіла з ЧС-2026 на стадії 1/16 фіналу. Бундестім поступилася збірній Парагваю у серії пенальті (3:4) після нічиєї в основний час (1:1).
Нагельсманн працював з командою з 2023 року. 38-річний тренер був наймолодшим наставником на Чемпіонаті світу 2026. Контракт Нагельсманна з DFB був розрахований до середини 2028 року.
Раніше Нагельсманн заявляв, що не планує йти у відставку після вильоту команди з Чемпіонату світу 2026. «Я готовий працювати далі, якщо цього хочуть, а якщо мене не хочуть бачити на цій посаді, мені мають про це сказати. Я не з тих, хто тікає. Я хочу продовжувати, але у футболі не все завжди залежить від тебе. Якщо Німецький футбольний союз (DFB) цього бажає, тоді я готуватиму команду до Чемпіонату Європи та Ліги націй», – сказав Нагельсман.
Нагадаємо, Німеччина вперше в історії вибула з Чемпіонату світу з футболу за результатами серії пенальті – чотири попередні рази збірна вигравала в ній. Німці зазнали лише другої поразки в серії пенальті на найбільших турнірах після того, як поступилися у фіналі Євро-1976 Чехословаччині (3:5).
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