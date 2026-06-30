Тренер збірної Чехії залишив посаду після провалу на Чемпіонаті світу

Мірослав Коубек не зумів вивести чехів у плейоф ЧС-2026

Головний тренер збірної Чехії з футболу Мірослав Коубек подав у відставку після провального виступу команди на Чемпіонаті світу 2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Чеську футбольну асоціацію.

Чехія пробилась на Чемпіонат світу 2026 з футболу через плейоф кваліфікації і повернулася на мундіаль вперше за 20 років. Однак на турнірі чехи посіли останнє місце в групі A, набравши одне очко у протистоянні з Мексикою, ПАР і Південною Кореєю.

Після вильоту з Чемпіонату світу 2026 Коубек та Федерація Чехії з футболу розірвали договір за взаємною згодою сторін. 74-річний фахівець став головним тренером збірної перед матчами плейоф відбору на Чемпіонат світу. Коубеку вдалося вивести команду на мундіаль після двох перемог у над Ірландією та Данією у матчах кваліфікації.

«Мені шкода, що після результатів на Чемпіонаті світу я не зможу реалізувати конкретні та чіткі бачення, які мав щодо подальшої роботи з національною збірною. Велика подяка також фанатам. Їхня підтримка протягом усього шляху до відбору і на самому турнірі була надзвичайною, і я ніколи цього не забуду», – прокоментував своє звільнення Коубек.

Нагадаємо, головний тренер збірної Чехії з футболу Мірослав Коубек нетривалий час був найстаршим наставником в історії Чемпіонатів світу.

У перший день Чемпіонату світу 2026 віковий рекорд серед тренерів оновили двічі. Вперше це трапилося у матчі-відкритті турніру між збірними Мексики та Південної Африки. Бельгійський наставник ПАР Уго Броос вивів на поле свою команду у віці 74 років та 62 днів.

Проте рекорд Брооса протримався лише декілька годин, оскільки вже у другому поєдинку цієї ж групи між Чехією та Південною Кореєю наставник Чехів Мірослав Коубек дебютував на турнірі у віці 74 років та 284 днів.

Згодом віковий рекорд Коубека був побитий на цьому ж Чемпіонаті світу. Головний тренер збірної Кюрасао нідерландець Дік Адвокат вивів свою команду на матч світової першості у віці 78 років та 260 днів.