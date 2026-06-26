Зірковий тренер узгодив тривалий контракт зі збірною Італії – ЗМІ

Антоніо Конте погодився повернутися до роботи зі «Скуадрою Адзуррою»

Багаторазовий чемпіон Серії A близький до повернення на посаду

Колишній керманич італійського «Наполі» Антоніо Конте незабаром очолить національну команду. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на La Gazzetta dello Sport.

Фахівець домовився з керівництвом Італійської федерації футболу про договір до середини 2030 року. Конте готуватиме збірну Італії до Євро-2028 та намагатиметься повернути «Скуадру Адзурру» на Чемпіонат світу. Саме створення конкурентоздатної команди під Мундіаль буде головним завданням алленаторе.

Конте вже працював із національною командою раніше. Біля керма збірної Італії він перебував у 2014-2016 роках. Тоді «Скуадра Адзурра» дійшла до чвертьфіналу Євро-2016.

Чим відомий Антоніо Конте

Уродженець Лечче, вихованець однойменного клубу. Згодом провів 13 сезонів за туринський «Ювентус». Як тренер дебютував у 2006 році на чолі «Ареццо».

Пізніше тренував «Барі», «Аталанту» з Бергамо, «Сієну», «Ювентус», збірну Італії, лондонський «Челсі», «Інтер», лондонський «Тоттенгем». До керма «Наполі» став у 2024 році. Виграв Серію B з «Барі» та п'ять разів тріумфував у Серії A («Юве» – тричі, «Інтер», «Наполі»). Також зробив «Челсі» чемпіоном Англії.

Окрім того, завоював три Суперкубки Італії та Кубок Англії. Конте п'ять разів став найкращим тренером Італії.

Збірна Італії у Лізі націй 2026/27

Восени національна команда візьме старт у новому сезоні турніру під егідою УЄФА. Італійці потрапили до групи 1 Дивізіону A.

Суперниками «Скуадри Адзурри» будуть збірні Франції, Бельгії та Туреччини. Перший матч – 25 вересня проти бельгійців удома.

До слова, японський суперветеран Міура Кадзуйосі проведе 42-й сезон на професіональному рівні. Форвард у новому сезоні виступатиме за японську «Фукусіму Юнайтед». Колектив із Третього дивізіону Джей-ліги взяв ветерана в оренду на рік.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери дозволили росіянам приїхати на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.

