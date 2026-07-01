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Збірна Еквадору залишилась без тренера після вильоту з мундіалю

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Збірна Еквадору залишилась без тренера після вильоту з мундіалю
Себастьян Беккасесе спілкується з журналістами після поразки від Мексики
Скріншот

Себастьян Беккасесе подав у відставку після поразки від Мексики в 1/16 фіналу ЧС-2026

Аргентинський фахівець Себастьян Беккасесе залишив посаду головного тренера збірної Еквадору з футболу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Еквадорської федерації футболу.

45-річний тренер ухвалив таке рішення після поразки від Мексики з рахунком 0:2 у 1/16 фіналу Чемпіонату світу 2026.

«Наш контракт закінчувався з завершенням чемпіонату світу, а для нас чемпіонат світу закінчився сьогодні. Ми не змогли досягти обіцяного – провести найкращий Чемпіонат світу в своїй історії. Але ми залишили після себе спадщину – дуже згуртовану команду», – сказав Беккасесе після матчу.

Себастьян Беккасесе працював зі збірною Еквадору з літа 2024 року. Він вивів команду на Чемпіонат світу 2026, посівши друге місце у відбірковій таблиці Південної Америки. За цей час він провів на чолі збірної 24 матчі: 9 перемог, 12 нічиїх і 3 поразки з різницею м’ячів 22-11.

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Нагадаємо, гра 1/16 фіналу Чемпіонату світу з футболу між збірними Мексики та Еквадору розпочалася на годину пізніше запланованого.

«Через несприятливі погодні умови, в тому числі через небезпеку попадання блискавок поруч з стадіоном, початок матчу 1/16 фіналу Чемпіонату світу з футболу між збірними Мексики та Еквадору переноситься на 20:00 за місцевим часом (05:00 за київським часом – «Главком»). Перерви на водопій під час цього матчу не проводитимуться. Безпека всіх є пріоритетом ФІФА. Ми дякуємо вболівальникам за розуміння», – йдеться у заяві ФІФА.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026

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