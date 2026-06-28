Чергова збірна залишилася без тренера після фіаско на Чемпіонаті світу 2026

Фахівець не зміг здолати груповий етап турніру

Хон Мьон Бо пішов із посади керманича збірної Республіки Корея. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на MBC.

Місцевий тренер подав у відставку після того, як національна команда не пробилася в плейоф Чемпіонату світу 2026. «Азійські тигри» фінішували третіми в групі A змагань. Однак, за рейтингом третіх команд корейці не потрапили в 1/16 фіналу форуму.

Хон працював зі збірною Республіки Корея з 2024 року. Цей період був для нього другим на чолі національною командою. «Азійських тигрів» місцевий фахівець також тренував у 2013-2014 роках та не вийшов із групи на ЧС-2014.

Пари 1/16 фіналу Чемпіонату світу 2026

Плейоф турніру візьме старт у неділю, 28 червня, ввечері. Збірна Південної Африки в американському Інглвуді зустрінеться з Канадою. Завершиться стадія 1/16 фіналу в ніч на 4 липня матчем, у якому національна команда Колумбії протистоятиме Гані.

Усі пари 1/16 фіналу ЧС-2026:

Південна Африка – Канада

Бразилія – Японія

Німеччина – Парагвай

Нідерланди – Марокко

Кот-д'Івуар – Норвегія

Франція – Швеція

Мексика – Еквадор

Англія – ДР Конго

Бельгія – Сенегал

США – Боснія і Герцеговина

Іспанія – Австрія

Португалія – Хорватія

Швейцарія – Алжир

Австралія – Єгипет

Аргентина – Кабо-Верде

Колумбія – Гана

Календар матчів Чемпіонату світу з футболу 2026 року

(початок матчів вказано за київським часом)

До слова, керманич збірної Франції Дідьє Дешам встановив рекорд чемпіонатів світу за кількістю перемог. Тепер в активі фахівця 17 звитяг на турнірі. Він перевершив німця Гельмута Шьона.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери дозволили росіянам приїхати на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.