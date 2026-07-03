«Наполі» оголосив про призначення нового головного тренера

Массіміліано Аллегрі уклав контракт на три роки

Знаменитий італійський фахівець Массіміліано Аллегрі офіційно очолив клуб Серії А «Наполі». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на клубну пресслужбу італійського гранда.

За офіційною інформацією, фахівець підписав контракт з «Наполі» на 3 роки – угода Аллегрі з клубом буде чинною до 30 червня 2029 року. Про фінансові аспекти угоди нічого не повідомляється. «Пан Аллегрі пишається тим, що є одним із нас», – лаконічно йдеться у повідомленні.

На посаді головного тренера «Наполі» Массіміліано Аллегрі замінив Антоніо Конте. А сам Аллегрі у минулому сезоні очолював «Мілан», але провалив фініш чемпіонату, посівши лише 5-е місце в Серії А.

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Також фахівець мав тривалий досвід роботи в «Ювентусі». Головні тренерські здобути Аллегрі – шість чемпіонських титулів в Серії А (один з «Міланом» і п’ять з «Ювентусом»).

Нагадаємо, колишній керманич італійського «Наполі» Антоніо Конте незабаром очолить національну команду. Фахівець домовився з керівництвом Італійської федерації футболу про договір до середини 2030 року. Конте готуватиме збірну Італії до Євро-2028 та намагатиметься повернути «Скуадру Адзурру» на Чемпіонат світу. Саме створення конкурентоздатної команди під Мундіаль буде головним завданням алленаторе.

Конте вже працював із національною командою раніше. Біля керма збірної Італії він перебував у 2014-2016 роках. Тоді «Скуадра Адзурра» дійшла до чвертьфіналу Євро-2016.