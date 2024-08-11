Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Баскетболістка після року у російській в'язниці виграла олімпійське золото

Юлія Хоменко
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Баскетболістка після року у російській в'язниці виграла олімпійське золото
Ґрайнер виступала за один із баскетбольних клубів Росії, доки в лютому 2022 року її не затримали в московському аеропорту
фото з відкритих джерел

Спортсменка, яку відправили до російської в'язниці під сумнівним приводом і згодом обміняли на торговця зброєю, здобула олімпійське золото

Американська баскетболістка Бріттні Ґрайнер, чия історія захоплення та ув'язнення в Росії сколихнула світ, здобула золоту медаль на Олімпійських іграх у Парижі. Про це інформує  Reuters.

Спортсменка, яка виступала за один з російських баскетбольних клубів, була затримана в лютому 2022 року в московському аеропорту за звинуваченням у контрабанді наркотиків. Попри наявність медичного дозволу на використання олії канабісу, спортсменка була засуджена до 9 років ув'язнення.

Після тривалих переговорів та міжнародного тиску, Ґрайнер була звільнена у грудні 2022 року в рамках обміну на російського торговця зброєю Віктора Бута.

«Я не думала, що буду тут. Буду тут вигравати золото для своєї країни, представляючи, як моя країна боролася за мене так важко, щоб просто стояти тут. Ця золота медаль займатиме особливе місце серед двох інших, які мені пощастило виграти», – поділилася своїми емоціями призерка після фінальної гри. 

Повернувшись до США, 33-річна баскетболістка продовжила свою спортивну кар'єру та приєдналася до національної збірної. Її участь в Олімпіаді в Парижі стала символом незламності та боротьби за справедливість.

У фінальній грі проти Франції, яка завершилася з рахунком 67:66 на користь США, Ґрайнер продемонструвала видатну майстерність та лідерські якості, зробивши вагомий внесок у перемогу своєї команди.

Нагадаємо, Росія засудила до 9 років колонії американську спортсменку.

Теги: історія золото золота медаль

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ірина Фаріон створила безліч відео для просування української мови та культури
Ірина Фаріон – велика і відчайдушна просвітниця
27 липня, 10:50
Юї Сусакі часто тренується у Російській Федерації, проводячи збори з прихильниками Путіна
Японка Сусакі, яка підтримує Росію, сенсаційно програла у першому раунді Олімпіади
6 серпня, 21:34
Жан Беленюк та Парвіз Насібов були на п'єдесталі минулих Олімпійських Ігор
Олімпіада-2024. Україна увійшла до топ-15 медального заліку
9 серпня, 01:13
«Щоб жити в комфорті й взагалі жити, треба вміти себе захищати»
Українцям потрібна довга пам'ять і міцне військо. А тоді вже буде «велике будівництво»
16 липня, 07:17
Юлія Бакастова – українська шаблістка, олімпійська чемпіонка 2024 року в командних змаганнях, призерка чемпіонатів Європи
«Кинула ушу, бо не було грошей на тренування». Історія олімпійської чемпіонки з фехтування Юлії Бакастової Інтерв’ю
Вчора, 17:25
Люди важливі, але це не значить, що можна подарувати росіянам 30% нашої землі, вважає президент
Зеленський відповів, чи поступиться територією, щоб зберегти життя людей
21 липня, 15:47
Українські фехтувальниці шоковані перемогою на Олімпіаді
Харлан прокоментувала перемогу на Олімпіаді-2024
4 серпня, 03:21
Після перемоги швед повторив вже легендарну позу турецького стрільця Юсуфа Дікеча
Олімпіада. Легкоатлет Дюплантіс побив світовий рекорд та оригінально відсвяткував перемогу
6 серпня, 09:51
Дружина Олександра Хижняка із сином першими привітали боксера з поверненням додому з олімпійським золотом
Повернувся в Україну з золотом. Як дружина та син зустрічали «Полтавського танка» Хижняка
Вчора, 11:14

Новини

Баскетболістка після року у російській в'язниці виграла олімпійське золото
Баскетболістка після року у російській в'язниці виграла олімпійське золото
У Парижі відбувається урочисте закриття Олімпіади-2024
У Парижі відбувається урочисте закриття Олімпіади-2024
Церемонія закриття Олімпійських ігор у Парижі. Пряма трансляція
Церемонія закриття Олімпійських ігор у Парижі. Пряма трансляція
Закриття Олімпіади-2024: що цікавого запланували організатори та де дивитися церемонію
Закриття Олімпіади-2024: що цікавого запланували організатори та де дивитися церемонію
Олімпіада. США виграли медальний залік, Україна – в топ-25
Олімпіада. США виграли медальний залік, Україна – в топ-25
Перед закриттям Олімпіади поліція провела евакуацію навколо Ейфелевої вежі
Перед закриттям Олімпіади поліція провела евакуацію навколо Ейфелевої вежі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
195K
Заступник командира бригади «Азов» заінтригував новою заявою
34K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 серпня: ситуація на фронті
29K
Російський воєнкор пояснив, чому ЗСУ вдалося зайти в Курську область: винні кадировці
29K
Росії вдасться відбити Курськ? Прогноз The Hill
19K
У Курську прогриміли вибухи, є руйнування (оновлено)
11K
Кому Путін довірив керувати обороною Курської області: деталі від ISW

Новини

За добу енергетики ДТЕК повернули світло для 16 тис. осель після обстрілів
Вчора, 16:41
У Курську прогриміли вибухи, є руйнування (оновлено)
Вчора, 05:48
Енергетики ДТЕК повернули світло ще для 5 тис. родин після обстрілів
10 серпня, 16:19
Авіакатастрофа в Бразилії: загинули всі
10 серпня, 03:25
Вилучення у бухгалтера «Міт Пром» 4,7 млн євро. Компанія оприлюднила спростування
9 серпня, 19:28
За день ДТЕК повернув світло 10 тис. родин, що були без електрики через обстріли
8 серпня, 19:32

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua