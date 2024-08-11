Баскетболістка після року у російській в'язниці виграла олімпійське золото

Ґрайнер виступала за один із баскетбольних клубів Росії, доки в лютому 2022 року її не затримали в московському аеропорту

Спортсменка, яку відправили до російської в'язниці під сумнівним приводом і згодом обміняли на торговця зброєю, здобула олімпійське золото

Американська баскетболістка Бріттні Ґрайнер, чия історія захоплення та ув'язнення в Росії сколихнула світ, здобула золоту медаль на Олімпійських іграх у Парижі. Про це інформує Reuters.

Спортсменка, яка виступала за один з російських баскетбольних клубів, була затримана в лютому 2022 року в московському аеропорту за звинуваченням у контрабанді наркотиків. Попри наявність медичного дозволу на використання олії канабісу, спортсменка була засуджена до 9 років ув'язнення.

Після тривалих переговорів та міжнародного тиску, Ґрайнер була звільнена у грудні 2022 року в рамках обміну на російського торговця зброєю Віктора Бута.

«Я не думала, що буду тут. Буду тут вигравати золото для своєї країни, представляючи, як моя країна боролася за мене так важко, щоб просто стояти тут. Ця золота медаль займатиме особливе місце серед двох інших, які мені пощастило виграти», – поділилася своїми емоціями призерка після фінальної гри.

Повернувшись до США, 33-річна баскетболістка продовжила свою спортивну кар'єру та приєдналася до національної збірної. Її участь в Олімпіаді в Парижі стала символом незламності та боротьби за справедливість.

У фінальній грі проти Франції, яка завершилася з рахунком 67:66 на користь США, Ґрайнер продемонструвала видатну майстерність та лідерські якості, зробивши вагомий внесок у перемогу своєї команди.

Нагадаємо, Росія засудила до 9 років колонії американську спортсменку.