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Американські конгресмени закликали МОК і ФБР розслідувати справу китайських плавців

Христина Жиренко
glavcom.ua
Американські конгресмени закликали МОК і ФБР розслідувати справу китайських плавців

У січні 2021 року 23 китайських плавців здали позитивні проби на триметазидин, але їх допустили на Олімпійські ігри

Американські конгресмени Джон Моленар та Раджі Крішнамурті закликали ФБР та Міжнародний олімпійський комітет офіційно розслідувати справу китайських плавців, які здали позитивні допінг-проби на триметазидин.

Раніше в New York Times повідомили, що у січні 2021 року 23 китайські спортсмени здали позитивні проби, проте їх допустили на Олімпіаду в Токіо.

У Всесвітньому антидопінговому агентстві (WADA) заявили, що не змогли спростувати аргументи Китайського антидопінгового агентства про «побутове забруднення» забороненою речовиною.

В Антидопінговому агентстві США (USADA) після цього закликали уряди та спортивний рух переглянути діяльність WADA.

Глава МОК Томас Бах заявив, що повністю довіряє WADA.

Президент WADA Вітольд Банька, у свою чергу, звинуватив USADA та заявив, що 90% спортсменів у США не перебувають під дією Антидопінгового кодексу. USADA відкинула ці звинувачення.

 

Теги: допінг Томас Бах Вітольд Банька USADA олімпійські ігри

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