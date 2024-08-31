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Україна здобула ще три медалі на Паралімпіаді-2024

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Україна здобула ще три медалі на Паралімпіаді-2024
Штовхальники ядра Володимир Пономаренко та Роман Данилюк принесли Україні ще дві медалі на Паралімпіаді-2024
фото: Національний паралімпійський комітет України

Українські паралімпіці вперше в історії вибороли медаль у міксті на Паралімпійських іграх

Україна здобула ще три медалі на Паралімпійських іграх 2024 року у Парижі. Нагороди отримали настільні тенісисти та штовхальники ядра. Про це повідомив Національний паралімпійський комітет України.

«Одразу трьома медалями – одна срібна та дві бронзові – Україна розпочинає свій переможний третій день Паралімпіади в Парижі!», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, сьогодні відбувся перший подвійний подіум у доробку наших параатлетів у дисципліні штовхання ядра, клас F12:

  • Володимир Пономаренко (Полтавська обл.) виборов срібну нагороду;
  • Роман Данилюк (Черкаська обл.) виборов бронзову нагороду.

Крім того, маємо першу нагороду в настільному тенісі: Віктор Дідух (Львівська обл.) та дебютантка Паралімпіади-2024 Ірина Шинкарьова ( Миколаївська обл.) вибороли «бронзу» у змішаних парних змаганнях з настільного тенісу, клас XD17.

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Українські паралімпійці здобули ще три медалі на Паралімпійських іграх 2024 року
фото: Національний паралімпійський комітет України

Загалом наразі Україна вже має одну золоту, шість срібних та чотири бронзові медалі на Паралімпіаді-2024.

Зокрема, 30 серпня плавець Олександр Комаров здобув «золото» в плаванні на дистанції 100 м вільним стилем у класі S5 на паралімпійських іграх. А 29 серпня український плавець виборов «бронзу» Паралімпіади на дистанції 200 метрів вільним стилем.

Крім того, легкоатлетка Наталія Кобзар стала срібною призеркою у бігу на 200 метрів.

До того ж 29 серпня українські плавці завоювали ще три медалі на цьогорічній Паралімпіаді-2024. Нагороди вибороли українці в плаванні вільним стилем.

Також український плавець Антон Коль завоював срібло на дистанції 100 м на спині у класі S1 на Паралімпійських іграх-2024: це перша медаль української збірної.

Як повідомлялося, у Парижі ввечері 28 серпня відбулася урочиста церемонія відкриття літніх Паралімпійських ігор-2024, які триватимуть до 8 вересня.

У змаганнях візьмуть участь 4 400 спортсменів зі 169 країн. Загалом розіграють 549 комплектів нагород у 22 видах спорту. Україна буде представлена складом зі 140 атлетів, що виступатимуть у 17 видах спорту.

Для нашої збірної Паралімпіада у Парижі стала восьмою. На попередніх літніх Паралімпійських іграх українські спортсмени здобули 98 нагород (24 з яких – золоті), посівши шосте місце у медальному заліку.

Білорусь і Росія допущені на Ігри в індивідуальних змаганнях. Там вони виступатимуть в статусі нейтральних. Зокрема, до змагань допустять 85-90 росіян.

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Теги: медалі паралімпійські ігри спорт

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