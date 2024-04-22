Андрій Лунін з «Реалом» переміг «Барселону» в Ель Класіко

«Барселона» першою вийшла вперед, коли український воротар «Реала» Андрій Лунін не встиг перехопити м'яч після подачі з кутового

21 квітня в рамках 32-го туру чемпіонату Іспанії відбулося пройшло Ель Класіко. Мадридський «Реал» переміг «Барселону». Про це повідомляє zn.ua.

«Реал» переміг з рахунком 3:2.

«Барселона» першою вийшла вперед, коли український воротар «Реала» Андрій Лунін не встиг перехопити м'яч після подачі з кутового, а Андреас Крістенсен точно пробив головою. «Реал» швидко зрівняв рахунок. Лукас Васкес заробив пенальті, а Вінісіус Жуніор переграв голкіпера з точки.

Розв'язка поєдинку настала вже у другому таймі. Спочатку Фермін вдало зіграв на добиванні після сейву Луніна та вивів «Барселону» вперед. Потім Лукас Васкес замкнув передачу вздовж воріт і знову зрівняв рахунок – 2:2. Переможний гол у доданий час забив Джуд Беллінгем – Васкес прострілив, Хоселу пропустив м'яч, а англієць розстріляв ворота на дальній стійці та приніс мадридцям перемогу.

Нагадаємо, що 18 квітня український голкіпер мадридського «Реала» Андрій Лунін виграв серію пенальті проти «Ман Сіті». Внаслідок чого «Реал» вийшов у півфінал Ліги чемпіонів 2023/24.