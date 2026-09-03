Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Срна назвав принципового суперника найкращим футболістом України за 20 років

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Срна назвав принципового суперника найкращим футболістом України за 20 років
Даріо Срна віддав належне зірці «біло-синіх»
фото: ФК «Шахтар»

Хорват у процесі вибору не зважав на клубне представництво

Спортивний директор донецького «Шахтаря» Даріо Срна визнав ветерана київського «Динамо» Андрія Ярмоленка найкращим футболістом України минулих двох десятиліть. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «В гостях у Гордона».

Попри роки виступів за «гірників», функціонер обрав найкращим суперника «Шахтаря» в Класичному. Срна звернув увагу на досягнення українця та досвід виступів за кордоном. Також він відзначив повернення вінгера в клуб під час війни.

«Ярмоленко – людина хороша, серйозний, професіонал. Грав у дортмундській «Боруссії» та «Вест Гемі», повернувся сюди. Тут зараз перебуває. Сильний футболіст», – зізнався функціонер.

Хто такий Андрій Ярмоленко

Народився у Ленінграді в родині українців, які згодом повернулися до Чернігова. Вихованець місцевої «Юності», а в школі «Динамо» опинився в 13 років. Щоправда, за рік повернувся додому.

На дорослому рівні дебютував у складі чернігівської «Десни» в сезоні 2006/07. Друге коло тієї кампанії Першої ліги відіграв за «Динамо-2». У першій команді столичного гранда дебютував 11 травня 2008 року, оформивши переможний гол у ворота полтавської «Ворскли» у фінальному турі.

Сезон 2017/18 провів у «Боруссії» Д, а наступні чотири роки провів у лондонському «Вест Гемі». У кампанії 2022/23 захищав кольори еміратського «Аль-Айна». Влітку 2023 року повернувся в «Динамо» та повинен стати спортивним директором «біло-синіх» після завершення кар'єри.

Досягнення Андрія Ярмоленка

Загалом провів за «Динамо» 434 поєдинки в усіх турнірах, у яких забив 169 м'ячів і віддав 97 результативних передач. Зокрема, на рівні УПЛ оформив 123 голи та близький до побиття рекорду Максима Шацьких (124 м'ячі).

У лавах «Динамо» завоював чотири чемпіонські титули, по три Кубки та Суперкубки України. У складі збірної України зіграв 126 матчів, у яких оформив 47 голів.

До слова, раніше «Динамо» з помилками Суркіса сенсаційно програло «Буковині» в Прем'єр-лізі. Спершу кіпер не впорався з пресингом суперника. А на старті другого тайму він випустив м'яч за лінію воріт після верхової боротьби.

Нагадаємо, черкаський ЛНЗ програв семигодинний поєдинок «Вересу» з Рівного в УПЛ. Недільний матч розпочався о 15:30, а завершився після 22-ї години. Переможний м'яч забив оборонець Чечер.

Читайте також:

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» ФК «Шахтар» Андрій Ярмоленко УПЛ Даріо Срна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ерік Рамірес так і не зміг закріпитися в лавах «біло-синіх»
«Динамо» попрощалося з черговим провальним легіонером
26 серпня, 13:13
Протистояння грандів залишається принциповим і на юнацькому рівні
«Шахтар» і «Динамо» влаштували грандіозну бійку в Національній лізі юнаків
26 серпня, 14:45
Владіслав Бленуце завершив український етап кар'єри
«Динамо» офіційно здихалося скандального легіонера
29 серпня, 20:51
В'ячеслав Суркіс припустився двох грубих помилок
«Динамо» з двома помилками Суркіса сенсаційно програло «Буковині» в Прем'єр-лізі
31 серпня, 19:53
В'ячеслав Суркіс не впорався з тиском суперників
Суркіс-молодший «привіз» два голи у ворота «Динамо» та пішов із поля після жахіття: відео
31 серпня, 20:44
В'ячеслав Суркіс пережив неприємні моменти
Тренер «Динамо» пояснив епізод із заміною Суркіса-молодшого після автогола
31 серпня, 22:19
Андрій Ярмоленко вибачився перед вболівальниками «Динамо» після розгромної поразки від «Буковини»
Новачок Прем’єр-ліги «Буковина» сенсаційно розгромив «Динамо». Ярмоленко звернувся до вболівальників
1 вересня, 12:24
Столичні хлопці гостюватимуть на Туманному Альбіоні
«Динамо» отримало першого суперника в Юнацькій лізі УЄФА
1 вересня, 20:22
Олександр Шовковський умів долати невдачі
Шовковський красиво підтримав Суркіса-молодшого після провалу з «Буковиною»
1 вересня, 22:59

Новини

Срна назвав принципового суперника найкращим футболістом України за 20 років
Срна назвав принципового суперника найкращим футболістом України за 20 років
Світоліна оформила нервову перемогу в другому раунді Відкритого чемпіонату США
Світоліна оформила нервову перемогу в другому раунді Відкритого чемпіонату США
«Баварія» розгромила «Оснабрюк» та вийшла до другого раунду Кубку Німеччини
«Баварія» розгромила «Оснабрюк» та вийшла до другого раунду Кубку Німеччини
В Аргентині призупинятимуть усі матчі: особливий жест на честь Мессі
В Аргентині призупинятимуть усі матчі: особливий жест на честь Мессі
Марта Костюк здолала Стівенс та вийшла до третього кола US Open
Марта Костюк здолала Стівенс та вийшла до третього кола US Open
Медичний штаб «Динамо» лікував футболіста не від тієї травми, яку він зазнав
Медичний штаб «Динамо» лікував футболіста не від тієї травми, яку він зазнав

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
366K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 вересня: ситуація на фронті
149K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 вересня 2026
104K
Кремль запросив Зеленського на переговори з Путіним
99K
Новий міністр оборони зробив пропозицію Федорову
87K
Порошенко зробив пропозицію Зеленському
82K
Хірург, який працює у ВЛК, чесно розповів, чому не списує військовозобов’язаних

Новини

Росія атакувала енергетику Одещини. Без світла залишилися 350 тис. родин
Вчора, 14:23
Росія змінила тактику ударів по залізниці України – The Guardian
Вчора, 13:52
Російська пропаганда заявила про захоплення Козачої Лопані: що кажуть Сили оборони
Вчора, 12:45
Європа має резерви для посилення ППО України – глава МЗС Німеччини
Вчора, 12:11
Літак президента Ірану екстрено сів через роботу ППО
Вчора, 11:36
Кортеж Путіна у Владивостоці супроводжує пікап із зенітним кулеметом (відео)
Вчора, 11:28

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua