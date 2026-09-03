Срна назвав принципового суперника найкращим футболістом України за 20 років

Хорват у процесі вибору не зважав на клубне представництво

Спортивний директор донецького «Шахтаря» Даріо Срна визнав ветерана київського «Динамо» Андрія Ярмоленка найкращим футболістом України минулих двох десятиліть. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «В гостях у Гордона».

Попри роки виступів за «гірників», функціонер обрав найкращим суперника «Шахтаря» в Класичному. Срна звернув увагу на досягнення українця та досвід виступів за кордоном. Також він відзначив повернення вінгера в клуб під час війни.

«Ярмоленко – людина хороша, серйозний, професіонал. Грав у дортмундській «Боруссії» та «Вест Гемі», повернувся сюди. Тут зараз перебуває. Сильний футболіст», – зізнався функціонер.

Хто такий Андрій Ярмоленко

Народився у Ленінграді в родині українців, які згодом повернулися до Чернігова. Вихованець місцевої «Юності», а в школі «Динамо» опинився в 13 років. Щоправда, за рік повернувся додому.

На дорослому рівні дебютував у складі чернігівської «Десни» в сезоні 2006/07. Друге коло тієї кампанії Першої ліги відіграв за «Динамо-2». У першій команді столичного гранда дебютував 11 травня 2008 року, оформивши переможний гол у ворота полтавської «Ворскли» у фінальному турі.

Сезон 2017/18 провів у «Боруссії» Д, а наступні чотири роки провів у лондонському «Вест Гемі». У кампанії 2022/23 захищав кольори еміратського «Аль-Айна». Влітку 2023 року повернувся в «Динамо» та повинен стати спортивним директором «біло-синіх» після завершення кар'єри.

Досягнення Андрія Ярмоленка

Загалом провів за «Динамо» 434 поєдинки в усіх турнірах, у яких забив 169 м'ячів і віддав 97 результативних передач. Зокрема, на рівні УПЛ оформив 123 голи та близький до побиття рекорду Максима Шацьких (124 м'ячі).

У лавах «Динамо» завоював чотири чемпіонські титули, по три Кубки та Суперкубки України. У складі збірної України зіграв 126 матчів, у яких оформив 47 голів.

До слова, раніше «Динамо» з помилками Суркіса сенсаційно програло «Буковині» в Прем'єр-лізі. Спершу кіпер не впорався з пресингом суперника. А на старті другого тайму він випустив м'яч за лінію воріт після верхової боротьби.

Нагадаємо, черкаський ЛНЗ програв семигодинний поєдинок «Вересу» з Рівного в УПЛ. Недільний матч розпочався о 15:30, а завершився після 22-ї години. Переможний м'яч забив оборонець Чечер.