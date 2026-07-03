Аргентина – Кабо-Верде. Прогноз і анонс на матч 1/16 фіналу Чемпіонату світу 2026

«Альбіселесте» поки лише перемагали на турнірі

Чинні чемпіони планети проекзаменують дебютанта змагань

Завтра, 4 липня 2026 року, збірна Аргентини на арені «Гард Рок Стедіум» в американському Маямі зустрінеться з національною командою Кабо-Верде в рамках 1/16 фіналу Чемпіонату світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч Аргентина – Кабо-Верде

Безумовним лідером симпатій на 12:05 3 липня стали підопічні Ліонеля Скалоні, стверджують фахівці GGBET. На потенційну перемогу «альбіселесте» закладено коефіцієнт 1,30. Зате ймовірний успіх острів'ян оцінено балом 5,88. На нічию за підсумком 90 хвилин виставлено бал 5,83. Показова ситуація склалася щодо путівки в наступний раунд. На прохід збірної Аргентини в 1/8 фіналу запропоновано коефіцієнт 1,07. Натомість на сенсаційний поступ «синіх акул» виставлено кеф 7,60. Тим часом на тотал більше 3,5 закладено бал 4,51.

Передматчевий стан команд

Аргентинці розпочали груповий етап Кубка світу з розгрому збірної Алжиру (3:0). Хет-трик оформив нападник Мессі. Далі команда Скалоні розібралася з австрійською збірною (2:0). Цього разу Мессі обмежився дублем. А в третьому турі «альбіселесте» здолали Йорданію (3:1). Забитими м'ячами відзначилися півзахисник Ло Чельсо, форвард Лаутаро Мартінес, який реалізував одинадцятиметровий, і той же Мессі.

Збірна Кабо-Верде стартувала на Мундіалі-2026 із сенсації. У першому турі острів'яни розписали нічию з Іспанією (0:0). Далі підопічні Бубішти розійшлися миром зі збірною Уругваю (2:2). Голи до свого активу записали хавбек Леніні та нападник Варела. А в останньому турі «сині акули» втримали комфортний рахунок із Саудівською Аравією (0:0) та вийшли в плейоф із трьома нічиїми за плечима.

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Історія очних зустрічей

Турнірні шляхи команд перетнулися вперше. Прийдешній поєдинок матиме надзвичайно велике значення. Переможець протистояння продовжить боротьбу за трофей на стадії 1/8 фіналу. Переможений натомість поїде додому з мріями про наступний Кубок світу.

Де дивитися матч Аргентина – Кабо-Верде

У прямому ефірі поєдинок покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 01:00 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 2».