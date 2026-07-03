Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Португалія та Хорватія визначили ще одного учасника 1/8 фіналу Чемпіонату світу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Португалія та Хорватія визначили ще одного учасника 1/8 фіналу Чемпіонату світу
Чемпіонат світу з футболу набирає обертів
фото: Getty Images

Португалія і Хорватія зіграли поєдинок 1/16 фіналу світової першості

Сьогодні, 3 липня 2026 року, збірна Португалії на стадіоні «Бімо Філд» в канадському Торонто протистояла національній команді Хорватії у рамках 1/16 фіналу Чемпіонату світу 2026 року. Матч завершився з рахунком 2:1 на користь Португалії. Про це повідомляє «Главком».

Передматчевий стан команд

Збірна Португалії розпочала груповий етап із несподіваної нічиєї з ДР Конго (1:1). Забитим м'ячем у цьому поєдинку відзначився хавбек Жуан Невеш. Далі підопічні Роберто Мартінеса розтрощили узбеків (5:0). Форвард Роналду оформив дубль, а оборонець Мендеш і нападник Леан підтримали його заспів своїми голами. Ще один м'яч – автогол воротаря Нематова. У фінальному турі португальська команда розписала нічию з Колумбією (0:0).

Хорватія на старті поступилася збірній Англії (2:4). Голи до свого активу записали півзахисник Батуріна та нападник Муса. Далі балканці перемогли збірну Панами (1:0). Забитим м'ячем відзначився форвард Будімір. Згодом команда Златко Даліча розібралася з Ганою (2:1). Голи оформили хавбеки Петар Сучіч і Влашіч.

Хід гри

Збірна Португалії здобула перемогу над Хорватією. Це протистояння стало 11-м в історії очних зустрічей команд та першим безпосередньо в межах Мундіалів. До цього матчу статистика була на боці португальців, які мали сім перемог при двох нічиїх та одній поразці.

Зі стартового свистка підопічні Роберто Мартінеса заволоділи ініціативою. Вже на 4-й хвилині Бруну Фернандеш міг відкривати рахунок, але його удар в один дотик парирував Домінік Лівакович, а спробу добивання заблокував захист. Згодом нагоду мав Ренату Вейга, який після розіграшу кутового виграв верхову боротьбу, проте пробив головою вище поперечини. Хорватія у першій половині зустрічі зосередилася на захисті, практично не створювала гольових моментів і зуміла піти на перерву за нічийного рахунку.

У другому таймі команда Златка Далича заграла активніше. Спочатку Матео Ковачич після сольного проходу пробив у лівий нижній кут, але Діогу Кошта врятував португальців. На 53-й хвилині хорвати відкрили рахунок: Іван Перішич влучно пробив у правий нижній кут після навісу Йосіпа Станішича. За короткий час Ігор Матанович відправив другий м'яч у сітку воріт Португалії з близької відстані, але цей гол скасували через офсайд. Одразу після цього Рафаель Леау міг зрівняти рахунок, проте його удар з межі штрафного майданчика влучив у поперечину. На 61-й хвилині арбітри через положення поза грою скасували гол Кріштіану Роналду, який міг стати його першим м'ячем у плей-оф ЧС.

Згодом португальці заробили пенальті, і 41-річний Кріштіану Роналду, який у цьому поєдинку став абсолютним рекордсменом Мундіалів, реалізував одинадцятиметровий ударом по центру. Хорватія відповіла серією небезпечних випадів: Ковачич влучив у стійку, а згодом Петар Сучич забив гол, який знову не зарахували через офсайд. Наприкінці зустрічі португальці вирвали перемогу – у компенсований час Гонсалу Рамуш замкнув пас Рафаеля Леау. На 90+13-й хвилині Йошко Гвардіол відправив м'яч у ворота Португалії, проте арбітр після перегляду зафіксував четвертий у матчі офсайд, скасувавши взяття воріт. Матч завершився з рахунком 2:1 на користь Португалії.

Чемпіонат світу. 1/16 фіналу

Португалія – Хорватія 2:1 (0:0)

  • Голи: 0:1 – 53 Перішич, 1:1 – 68 Роналду (пен.), 2:1 – 90+4 Рамуш

Нагадаємо, раніше стала відома перша пара 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу.

У 1/16 фіналу збірна Марокко у серії пенальті обіграла команду Нідерландів та у 1/8 фіналу зустрінеться з одними з господарів турніру – Канадою.

Зустріч Канада – Марокко відбудеться 4 липня у Х'юстоні (США).

Збірна Канади на останніх хвилинах основного часу вирвала перемогу у Південної Африки в матчі 1/16 фіналу на Чемпіонаті світу 2026.

На 90+2-й хвилині Стівен Еуштакіу підхопив м'яч поблизу штрафного майданчика та потужним ударом низом у лівий кут прошив голкіпера, принісши Канаді таку бажану перемогу. Після цього південноафриканці вже не встигли відповісти, тож фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Канади з рахунком 1:0.

Як повідомлялося, Бразилія дотиснула Японію і вийшла в 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026.

Читайте також:

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу ЧС-2026

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ажіотаж навколо квитків на Чемпіонат світу 2026 лишається високим
Вболівальники отримали безкоштовні квитки на Чемпіонат світу через помилку з боку ФІФА
6 червня, 16:44
Чехія поступилася у першому матчі світової першості з футболу команді Південної Кореї
Збірна Чехії зіткнулася з проблемами перед першим матчем на Чемпіонаті світу
12 червня, 19:26
Томаш Кендзьора вигравав з «Динамо» чемпіонат та Кубок України
«Динамо» поверне титулованого легіонера – джерело
13 червня, 21:39
Крісенсіо Саммервілл яскраво стартував на Кубку світу
«Парі Сен-Жермен» зібрався перехопити трансферну ціль «Манчестер Юнайтед» – ЗМІ
21 червня, 13:58
Збірні Алжиру та Йорданії зіграли поєдинок на Чемпіонаті світу 2026
Алжир здобув вольову перемогу над Йорданією в матчі Чемпіонату світу 2026
23 червня, 08:04
На 51-й хвилині гри Англія – Аргентина Марадона відкрив рахунок у матчі, забивши гол рукою у ворота Шілтона
Ексворотар збірної Англії Шилтон заявив, що більше не ображається на Марадону за гол рукою
24 червня, 16:15
Збірна України U-19 готується до старту юнацького Чемпіонату Європи, який пройде в Уельсі
Збірна України U-19 з футболу оголосила остаточну заявку на Євро-2026
27 червня, 17:48
За підсумками трьох турів у 12-ти групах визначилися 32 учасники 1/16 фіналу мундіалю
Календар матчів 1/16 Чемпіонату світу з футболу
28 червня, 10:18
Олексій Бєлік очолив новостворену молодіжну команду «гірників» U-21
Знаменитий український ексфутболіст очолив молодіжну команду «Шахтаря»
29 червня, 19:42

Новини

Португалія та Хорватія визначили ще одного учасника 1/8 фіналу Чемпіонату світу
Португалія та Хорватія визначили ще одного учасника 1/8 фіналу Чемпіонату світу
Головні цитати після матчу Україна – Грузія: що розповіли тренери та гравці
Головні цитати після матчу Україна – Грузія: що розповіли тренери та гравці
Один із лідерів баскетбольної збірної України підбив підсумки гри з Грузією
Один із лідерів баскетбольної збірної України підбив підсумки гри з Грузією
Іспанія на класі переграла Австрію в 1/16 фіналу Чемпіонату світу 2026
Іспанія на класі переграла Австрію в 1/16 фіналу Чемпіонату світу 2026
Збірна України переграла Сербію на юнацькому Чемпіонаті Європи
Збірна України переграла Сербію на юнацькому Чемпіонаті Європи
Лідер середняка Прем'єр-ліги переїхав у чемпіонат Ізраїлю
Лідер середняка Прем'єр-ліги переїхав у чемпіонат Ізраїлю

Новини

В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 2 липня 2026
Вчора, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 1 липня 2026
1 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 30 червня 2026
30 червня, 05:59
Вибухи в окупованому Донецьку, замах на українського олігарха у Монако: головне за ніч 30 червня
30 червня, 05:35
В Україні сильна спека: погода на 29 червня 2026
29 червня, 05:59
В Україні спекотно: погода на 28 червня 2026
28 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua