Португалія та Хорватія визначили ще одного учасника 1/8 фіналу Чемпіонату світу

Португалія і Хорватія зіграли поєдинок 1/16 фіналу світової першості

Сьогодні, 3 липня 2026 року, збірна Португалії на стадіоні «Бімо Філд» в канадському Торонто протистояла національній команді Хорватії у рамках 1/16 фіналу Чемпіонату світу 2026 року. Матч завершився з рахунком 2:1 на користь Португалії. Про це повідомляє «Главком».

Передматчевий стан команд

Збірна Португалії розпочала груповий етап із несподіваної нічиєї з ДР Конго (1:1). Забитим м'ячем у цьому поєдинку відзначився хавбек Жуан Невеш. Далі підопічні Роберто Мартінеса розтрощили узбеків (5:0). Форвард Роналду оформив дубль, а оборонець Мендеш і нападник Леан підтримали його заспів своїми голами. Ще один м'яч – автогол воротаря Нематова. У фінальному турі португальська команда розписала нічию з Колумбією (0:0).

Хорватія на старті поступилася збірній Англії (2:4). Голи до свого активу записали півзахисник Батуріна та нападник Муса. Далі балканці перемогли збірну Панами (1:0). Забитим м'ячем відзначився форвард Будімір. Згодом команда Златко Даліча розібралася з Ганою (2:1). Голи оформили хавбеки Петар Сучіч і Влашіч.

Хід гри

Збірна Португалії здобула перемогу над Хорватією. Це протистояння стало 11-м в історії очних зустрічей команд та першим безпосередньо в межах Мундіалів. До цього матчу статистика була на боці португальців, які мали сім перемог при двох нічиїх та одній поразці.

Зі стартового свистка підопічні Роберто Мартінеса заволоділи ініціативою. Вже на 4-й хвилині Бруну Фернандеш міг відкривати рахунок, але його удар в один дотик парирував Домінік Лівакович, а спробу добивання заблокував захист. Згодом нагоду мав Ренату Вейга, який після розіграшу кутового виграв верхову боротьбу, проте пробив головою вище поперечини. Хорватія у першій половині зустрічі зосередилася на захисті, практично не створювала гольових моментів і зуміла піти на перерву за нічийного рахунку.

У другому таймі команда Златка Далича заграла активніше. Спочатку Матео Ковачич після сольного проходу пробив у лівий нижній кут, але Діогу Кошта врятував португальців. На 53-й хвилині хорвати відкрили рахунок: Іван Перішич влучно пробив у правий нижній кут після навісу Йосіпа Станішича. За короткий час Ігор Матанович відправив другий м'яч у сітку воріт Португалії з близької відстані, але цей гол скасували через офсайд. Одразу після цього Рафаель Леау міг зрівняти рахунок, проте його удар з межі штрафного майданчика влучив у поперечину. На 61-й хвилині арбітри через положення поза грою скасували гол Кріштіану Роналду, який міг стати його першим м'ячем у плей-оф ЧС.

Згодом португальці заробили пенальті, і 41-річний Кріштіану Роналду, який у цьому поєдинку став абсолютним рекордсменом Мундіалів, реалізував одинадцятиметровий ударом по центру. Хорватія відповіла серією небезпечних випадів: Ковачич влучив у стійку, а згодом Петар Сучич забив гол, який знову не зарахували через офсайд. Наприкінці зустрічі португальці вирвали перемогу – у компенсований час Гонсалу Рамуш замкнув пас Рафаеля Леау. На 90+13-й хвилині Йошко Гвардіол відправив м'яч у ворота Португалії, проте арбітр після перегляду зафіксував четвертий у матчі офсайд, скасувавши взяття воріт. Матч завершився з рахунком 2:1 на користь Португалії.

Чемпіонат світу. 1/16 фіналу

Португалія – Хорватія 2:1 (0:0)

Голи: 0:1 – 53 Перішич, 1:1 – 68 Роналду (пен.), 2:1 – 90+4 Рамуш

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