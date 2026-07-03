Стали відомі шість пар 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу
Перша гра 1/8 фіналу мундіалю відбудеться 4 липня у Х'юстоні (США)
Визначилися шість пар 1/8 фіналу світової першості з футболу, який проходить у США, Канаді та Мексиці. Про це повідомляє «Главком».
1/8 фіналу Чемпіонату світу
- Парагвай – Франція
- Канада – Марокко
- Бразилія – Норвегія
- Мексика – Англія
- США – Бельгія
- Португалія – Іспанія
Чемпіонат світу проходить у США, Канаді та Мексиці. Турнір, у якому вперше беруть участь 48 команд, завершиться 19 липня.
Які збірні зіграють у першому матчі 1/8 фіналу Чемпіонату світу
Нагадаємо, раніше стала відома перша пара 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу.
У 1/16 фіналу збірна Марокко у серії пенальті обіграла команду Нідерландів та у 1/8 фіналу зустрінеться з одними з господарів турніру – Канадою.
Зустріч Канада – Марокко відбудеться 4 липня у Х'юстоні (США).
Збірна Канади на останніх хвилинах основного часу вирвала перемогу у Південної Африки в матчі 1/16 фіналу на Чемпіонаті світу 2026.
На 90+2-й хвилині Стівен Еуштакіу підхопив м'яч поблизу штрафного майданчика та потужним ударом низом у лівий кут прошив голкіпера, принісши Канаді таку бажану перемогу. Після цього південноафриканці вже не встигли відповісти, тож фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Канади з рахунком 1:0.
Як повідомлялося, Бразилія дотиснула Японію і вийшла в 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026.
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