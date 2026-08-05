«Арсенал» і «Ньюкасл» погодили мегатрансфер бразильського хавбека – джерело

У сезоні 2025/2026 в АПЛ Бруно Гімарайнс провів 29 матчів, у яких забив дев'ять м'ячів та віддав п'ять гольових передач

На півзахист «Арсеналу» очікує солідне підсилення

Англійські «Арсенал» та «Ньюкасл» домовилися про перехід 28-річного бразильського півзахисника Бруно Гімарайнса. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Х журналіста Фабріціо Романо.

«Бруно Гімарайнс переходить до «Арсеналу»! Угоду з «Ньюкаслом» досягнуто після довгих переговорів, особисті умови з Бруно узгоджені ще у липні. Сума трансферу – £75 млн (приблизно €88 млн – «Главком»). Новий півзахисник для Мікеля Артети», – написав Романо.

У сезоні 2025/2026 в АПЛ Бруно Гімарайнс провів 29 матчів, у яких забив дев'ять м'ячів та віддав п'ять гольових передач. Також на його рахунку сім матчів у Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, «Динамо» представило нову колекцію ретрофутболок, присвячену найяскравішим сторінкам в історії київського клубу.

Колекції відображає чотири знакові етапи в історії «Динамо» – 1927, 1961, 1974/75 та 1986 роки.

Кожен із них став важливою віхою в історії клубу: