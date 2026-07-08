Сенсаційний воротар Кабо-Верде може стати одноклубником Мессі

Возінья став одним з героїв Чемпіонату світу 2026

Воротар збірної Кабо-Верде Возінья може стати одноклубником Ліонеля Мессі в «Інтер» Маямі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Marca.

Згідно з інформацією джерела, американський клуб, співвласником якого є Девід Бекхем, проявив інтерес до 40-річного Возіньї, який є вільним агентом після відходу з португальського «Шавіша». Зазначається, що вражаюча гра досвідченого голкіпера привернула увагу команди, що грає в MLS.

Возінья став одним із відкриттів Чемпіонату світу 2026 року, допомігши збірній Кабо-Верде сенсаційно вийти в 1/16 фіналу турніру. На цій стадії африканська збірна поступилася Аргентині в овертаймі (2:3) та вилетіла з мундіалю, щоправда не програвши жодного матчу в основний час.

Нагадаємо, бразильські «Аваї» та «Атлетіко Гояніенсе» накинули оком на голкіпера збірної Кабо-Верде Возінью. Обидва колективи в сезоні-2026 змагаються в Серії B Бразилії.

Возінья раніше виступав у чемпіонатах Словаччини та Кіпру, а також на батьківщині. У минулому сезоні Возінья провів 19 матчів у португальській Лізі 2, у яких пропустив 23 м'ячі. Зберіг ворота сухими він у шести поєдинках. Натомість на ЧС-2026 воротар зіграв чотири поєдинки (чотири пропущених, два «сухих» матчі, 18 сейвів).

До слова, протягом турніру кількість підписників Возіньї в Інстаграмі виросла з 40 тисяч до 25 мільйонів.

Збірна Кабо-Верде встановила унікальне досягнення на чемпіонатах світу з футболу, ставши країною з найменшим населенням серед тих, які виходили у плейоф чемпіонатів світу з футболу.

Кабо-Верде – третя у списку малонаселених країн, збірні яких кваліфікувалася на чемпіонати світу з футболу. Населення острівної держави становить близько 525 тис. осіб. За цим показником їх випереджають лише Кюрасао (2026 рік) та Ісландія (2018 рік), які завершували боротьбу вже на груповому етапі.

Збірна Кабо-Верде з трьома очками посіла друге місце у турнірній таблиці квартету H. Команда тричі зіграла внічию на груповому етапі.