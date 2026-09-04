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«Динамо» оголосило про трансфер півзахисника з чемпіонату Бразилії

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Динамо» оголосило про трансфер півзахисника з чемпіонату Бразилії
Густаво Прадо наважився переїхати в УПЛ
фото: ФК «Динамо»

«Біло-сині» активно попрацювали в останній день трансферного вікна

Київське «Динамо» закрило перехід вінгера «Інтернасьйонала» з бразильського Порту-Алегрі Густаво Прадо. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Столичний гранд орендував 21-річного бразильця. Угода розрахована до кінця сезону. У складі «Динамо» Густаво Прадо виступатиме під 47-м номером.

Донедавна новачок «біло-синіх» грав у бразильській Серії B. Там він захищав кольори «Сеари» з Форталези на правах оренди. У сезоні-2026 Густаво Прадо зіграв вісім поєдинків без результативних дій.

За плечима вінгера були й виступи в Серії A на батьківщині. На цьому рівні фланговий виконавець провів 46 матчів, у яких оформив два голи. Загальна статистика в складі «Інтернасьйонала» – 71 поєдинок, чотири м'ячі, один асист.

До слова, раніше «Динамо» з помилками Суркіса сенсаційно програло «Буковині» в Прем'єр-лізі. Спершу кіпер не впорався з пресингом чернівчан. А на старті другого тайму він випустив м'яч за лінію воріт після верхової боротьби.

Нагадаємо, черкаський ЛНЗ програв семигодинний поєдинок «Вересу» з Рівного в УПЛ. Недільний матч розпочався о 15:30, а завершився після 22-ї години. Переможний м'яч забив оборонець Чечер.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» УПЛ

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