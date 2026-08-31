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Мудрик знайшов новий клуб у чемпіонаті Англії – джерело

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Мудрик знайшов новий клуб у чемпіонаті Англії – джерело
Михайло Мудрик не переїжджатиме далеко
фото: EFE

Українець продовжить виступи в провідній першості Європи

Вінгер збірної України Михайло Мудрик змінить лондонський «Челсі» на столичний «Тоттенгем». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Ніколо Скіру.

«Шпори» нібито візьмуть вихованця донецького «Шахтаря» в оренду. «Тоттенгем» матиме опцію викупу Мудрика. Сам українець якраз прагнув залишитися в англійській Прем'єр-лізі.

Ключову роль у переході зіграв Роберто Де Дзербі. Керманич «шпор» працював із Мудриком у чемпіонаті України та чудово знайомий з його можливостями. Позитивно варіант відновити співпрацю з італійським фахівцем сприйняв і вінгер.

У міжсезонні Мудрик узяв участь в кількох спарингах «Челсі». Проте, в основі «синіх» український вінгер жодного разу не з'явився. Менеджмент лондонців прагне надати виконавцю стабільну ігрову практику в іншому клубі, щоб потім остаточно визначатися з майбутнім.

Справа Мудрика

Наразі останній матч у професіональній кар'єрі українець зіграв 28 листопада 2024 року. Спершу він опинився на лаві запасних «Челсі», а далі зник із заявки «синіх».

Зрештою, з'ясувалося, що вінгер здав позитивний тест на допінг. У його організмі виявили мельдоній. Мудрик разом із юридичною командою намагався довести, що не вживав заборонені речовини.

Та навесні отримав дискваліфікацію на чотири роки. Його визнали винним у вживанні заборонених речовин. Рішення ухвалила Футбольна асоціація Англії. Мудрик ще 26 лютого оскаржив вирок організації у Спортивному арбітражному суді (CAS) в швейцарській Лозанні.

Мудрик у складі «Челсі»

Українець приєднався до «синіх» у січні 2023 року за 70 млн євро. До проблем поза полем Мудрик встиг зіграти за «Челсі» 73 поєдинки в усіх турнірах. До свого активу він записав 10 голів і 11 результативних передач.

Контракт вінгера з англійським грандом розрахований до літа 2031 року. На флангах атаки «Челсі» конкурентами Мудрика будуть англієць Гіттенс, бразильський нападник Естеван, португалець Нету.

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Челсі ФК Тоттенхем Готспур Михайло Мудрик АПЛ

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