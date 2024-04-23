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УЄФА розширить до 26 гравців заявки збірних на Євро-2024

Христина Жиренко
glavcom.ua
УЄФА розширить до 26 гравців заявки збірних на Євро-2024
Євро-2024 проходитиме з 14 червня до 14 липня в Німеччині

На початку квітня рішення про розширення заявки на Євро-2024 підтримали тренери збірних

УЄФА дозволить збірним розширити заявку на Євро-2024.

Як передає Sky Sports, делегати УЄФА проголосували за розширення заявки національних команд із 23 до 26 гравців.

Зазначається, що на початку квітня за розширення заявки на Євро-2024 виступили тренери збірних. Відповідну ініціативу було запропоновано на зборах, що відбулися у Дюссельдорфі на початку квітня.

Раніше УЄФА дозволив учасникам збільшити заявку на Євро-2020 через перевантажений календар, викликаний пандемією Covid-19.

Через рік ФІФА зберегла квоту, дозволивши командам взяти 26 гравців на чемпіонат світу 2022 року в Катарі, але багато хто очікував, що на Євро-2024 ліміт повернеться до 23 гравців.

Євро-2024 проходитиме з 14 червня до 14 липня в Німеччині. Матчі прийматимуть 10 міст: Берлін, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Гельзенкірхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт.

УЄФА розширить до 26 гравців заявки збірних на Євро-2024 фото 1

За підсумками жеребкування в грудні Україна потрапила до групи E і зіграє проти збірних Бельгії, Словаччини та Румунії. 

Теги: Євро-2020 НОВИНИ ФУТБОЛУ УЄФА

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