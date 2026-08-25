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Правнук Муссоліні дебютував за «Лаціо» на стадіоні, який його прадід відкрив у 1926 році

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Правнук Муссоліні дебютував за «Лаціо» на стадіоні, який його прадід відкрив у 1926 році
Муссоліні вийшов на заміну на 19-й хвилині гри «Лаціо» з «Болоньєю»

23-річний Романо Флоріані Муссоліні є вихованцем «Лаціо», але з 2023 року він виступав за інші італійські клуби

Захисник Романо Флоріані Муссоліні дебютував у складі «Лаціо» у грі Серії А. Про це повідомляє «Главком».

23-річний Романо Флоріані є вихованцем «Лаціо», але з 2023 року він виступав за інші італійські клуби на правах оренди. Муссоліні вийшов на заміну на 19-й хвилині гри з «Болоньєю» та отримав жовту картку.

Флоріані – правнук Беніто Муссоліні, який був засновником фашизму та правив Італією з 1922 до 1943 року.

Варто зазначити, що Беніто Муссоліні особисто відкрив арену «Болоньї» у жовтні 1926 року.

Нагадаємо, київське «Динамо» програло «Карабаху» у третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій 2026/27

«Динамо» пропустило гол вже на початку гри. Зубір подав із лівого флангу штрафного на Сілву, той пробив зльоту невдало, але Муаддіб завершив атаку ударом під поперечину. Більше голів у першому таймі забито не було.

У другому таймі Джафаркулієв із лівого флангу прострілив у штрафний майданчик «Динамо», а український легіонер азербайджанського клубу Олексій Кащук забив гол з близької відстані.

Більше створити небезпечних моментів у цій грі «Динамо» не зуміло. Кияни поступилися 2:0 та припинили боротьбу у єврокубковому сезоні 2026/27.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Лаціо

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