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Німеччина змінила правила обміну прав для українців: що варто знати

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Німеччина змінила правила обміну прав для українців: що варто знати
Спрощена процедура стосуватиметься власників посвідчень категорій від А1 до DE
фото з відкритих джерел

Україну включать до переліку країн зі спрощеним обміном посвідчень, але окремим категоріям водіїв доведеться скласти іспити

Бундесрат, верхня палата парламенту Німеччини, під час 1067-го пленарного засідання підтримав рішення, яке спрощує процедуру обміну українських водійських посвідчень на німецькі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на anwalt.de.

Що зміниться для українських водіїв

Зміни передбачають включення України до Додатка 11 Правил про водійські посвідчення Німеччини (FeV) – переліку країн, для яких діють спеціальні правила конвертації іноземних посвідчень. Якщо країна входить до цього додатка, власник дійсного посвідчення може отримати німецьке за спрощеною процедурою, без повторного проходження повного курсу навчання.

Після набуття змінами чинності власники українських посвідчень категорій A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D і DE зможуть обміняти їх без складання теоретичного та практичного іспитів. Українська категорія A1 відповідатиме німецькій категорії AM. Водночас водії вантажівок і автобусів категорій C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D та DE й надалі муситимуть підтверджувати медичну придатність і відповідність вимогам до гостроти зору. Якщо українські категорії C або D було отримано без категорії B, для оформлення німецької категорії B доведеться скласти теоретичний і практичний іспити.

Автоматичної заміни не буде

Нові правила не передбачають автоматичного переоформлення посвідчень: для цього потрібно подати заяву до компетентного органу, який видає водійські посвідчення. Орган перевірить особу заявника, місце проживання, дійсність посвідчення та відповідні категорії, а також з'ясує, чи немає перешкод для видачі німецького документа. За потреби відповідний орган додатково перевірить інформацію через українські органи влади.

Новий порядок не поширюється на підроблені, анульовані, прострочені або конфісковані посвідчення. Він також не скасовує вимог щодо мінімального віку, медичної придатності, зору та законності перебування в Німеччині – кожне посвідчення й надалі перевірятимуть окремо.

Чим це відрізняється від тимчасового визнання прав

Чинний Регламент ЄС 2022/1280 уже дозволяє українцям, які користуються тимчасовим чи іншим видом захисту, використовувати українські посвідчення на території ЄС без негайного обміну. Натомість включення України до Додатка 11 FeV стосується саме можливості отримати постійне німецьке посвідчення без повторного складання іспитів – це матиме особливе значення для тих українців, які залишаться в Німеччині після завершення дії тимчасового захисту або перейдуть на інший дозвіл на проживання.

10 липня 2026 року Бундесрат схвалив запропоновані зміни. Вони набудуть чинності наступного дня після офіційної публікації у Федеральному віснику законів; до цього моменту продовжує діяти чинна редакція FeV.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що влада Німеччини змінила правила обов'язкового обміну старих водійських посвідчень – тепер термін заміни залежить не від року народження водія, а від дати видачі поточного документа. До слова, в Україні МВС пояснювало, у яких випадках водіям також потрібно повторно проходити процедуру обміну.

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Теги: Німеччина водій навчання влада правила

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