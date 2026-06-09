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Найкращий арбітр Африки пропустить Чемпіонат світу 2026 з футболу: деталі скандалу

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Найкращий арбітр Африки пропустить Чемпіонат світу 2026 з футболу: деталі скандалу
Омар Артан не працюватиме на матчах Чемпіонату світу 2026
Скріншот

Омару Артану влада США відмовила у в'їзді до країни

Сомалійський арбітр Омар Артан не зможе працювати на Чемпіонаті світу 2026 з футболу після відмови у в'їзді до США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ВВС.

Омар Артан, якого визнали найкращим футбольним арбітром Африки 2025 року, був затриманий в аеропорту Маямі та не отримав дозволу на в'їзд до країни. Наразі він перебуває в Туреччині.

Американська міграційна служба не пояснила причин такого рішення. Водночас Сомалі входить до переліку держав, на які поширюються обмеження на в'їзд, запроваджені адміністрацією президента США Дональда Трампа.

Після консультацій із владою США у ФІФА підтвердили, що Артан не зможе працювати на Чемпіонаті світу 2026 року. Він міг стати першим представником своєї країни, який обслуговував би матчі фінальної частини мундіалю

«ФІФА підтверджує, що арбітр Омар Абдулкадір Артан не зможе пройти підготовку та обслуговувати матчі чемпіонату світу 2026 року після того, як йому було відмовлено у в'їзді до Сполучених Штатів», – йдеться в офіційній заяві організації.  

У ФІФА також пояснили, що не мають впливу на імміграційні процедури країн-господарів турнірів, включно з видачею віз, і були поінформовані про те, що статус арбітра наразі не зміниться. У федерації додали, що остаточне рішення щодо видачі віз та допуску іноземців на територію країни завжди ухвалює уряд держави-господаря.

Нагадаємо, Міжнародна федерація футболу (ФІФА) переглянула своє рішення щодо повної заборони на пронесення пляшок для води на стадіони Чемпіонату світу 2026 року в США, Мексиці та Канаді.

Організатори пішли на поступки фанатам, частково змінивши свої правила поведінки на аренах. Згідно з офіційним повідомленням ФІФА, уболівальникам дозволять проходити на матчі з однією одноразовою пляшкою води з м'якого пластику. Пляшка обов'язково має бути запечатаною заводським способом, а її об'єм не повинен перевищувати 20 унцій (близько 590 мл).

Водночас жорсткі багаторазові пляшки, які навіть є порожніми чи прозорими, залишаються під суворою забороною. Операційний директор чемпіонату світу Хеймо Ширгі пояснив, що це обмеження продиктовано виключно міркуваннями безпеки гравців та глядачів, оскільки тверді предмети можуть завдати травм у разі їхнього кидання на трибунах чи полі.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ США ФІФА ЧС-2026

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