Вінісіус на Чемпіонаті світу 2026 повторив унікальне досягнення Роналду і Мессі

Вінісіус в матчі ЧС-2026 проти Шотландії оформив дубль

Нападника Бразилії визнавали найкращими в усіх трьох поєдинках на груповому етапі

Нападник мадридського «Реала» та збірної Бразилії Вінісіус Жуніор повторив досягнення Кріштіану Роналду та Ліонеля Мессі на чемпіонатах світу. Про це повідомляє «Главком».

Бразилець визнавався найкращим гравцем кожного з трьох матчів групового етапу ЧС-2026. Вінісіуса відзначили цією нагородою в поєдинках проти збірних Марокко, Гаїті та Шотландії.

Раніше лише португалець Кріштіану Роналду (ЧС-2010, матчі проти збірних Бразилії, Кот-д'Івуару та КНДР) та аргентинець Ліонель Мессі (ЧС-2014, матчі проти збірних Нігерії, Боснії і Герцеговини та Ірану) відзначались подібним досягненням.

Гравці, які визнавались найкращими в кожному з трьох матчів групового етапу чемпіонатів світу:

Вінісіус Жуніор (Бразилія), 2026

Ліонель Мессі (Аргентина), 2014

Кріштіану Роналду (Португалія), 2010

Нагадаємо, нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі став першим футболістом в історії чемпіонатів світу, який відзначився забити м'ячами у семи матчах поспіль. Гольова серія Мессі триває з 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2022. Аргентинець продовжив її і у грі проти Йорданії.

Шість матчів поспіль вдавалося забивати французькому нападнику Жюсту Фонтену та бразильському форварду Жаїрзіньо. Вони забили у шести зустрічах на одному турнірі: француз у 1958 році, бразилець – 1970-му.

Мессі також є найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів світу з футболу.