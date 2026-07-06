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ФІФА відхилила апеляцію Бельгії щодо скасування червоної картки для Балогуна

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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ФІФА відхилила апеляцію Бельгії щодо скасування червоної картки для Балогуна
Фоларін Балогун отримав від ФІФА дозвіл зіграти проти Бельгії на ЧС-2026, незважаючи на дискваліфікацію
фото: Getty Images

Бельгійці все одно переконані, що призупинення дискваліфікації – це порушення регламенту ФІФА

Апеляційний комітет ФІФА відмовив Королівській бельгійській футбольній асоціацієї (RBFA) у задоволенні запиту про скасування рішення дисциплінарного комітету ФІФА стосовно призупинення дискваліфікації форварда збірної США Фоларіна Балогуна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Athletic.

Апеляційний комітет ФІФА визнав запит, поданий Королівською бельгійською футбольною асоціацією, «неприйнятним». Згідно із заявою ФІФА, це було зроблено на тій підставі, що «RBFA не є стороною у провадженні і, як наслідок, не має права оскаржувати це рішення».

У відповідь RBFA підтвердила отримання рішення, зазначивши, що для федерації все ще залишається відкритою можливість «подальших дій».

«На сьогодні RBFA все ще не отримала жодних обґрунтувань цього рішення, як і інформації, яку вона запитувала від самого початку цієї процедури – а саме копії рішення та мотивувальної частини, що визнає гравця правомірним для участі, а також звіту арбітра. Що є порушенням регламенту ФІФА.

RBFA поінформувала Федерацію футболу США, що вона оскаржує правомірність участі гравця у разі, якщо його буде внесено до протоколу арбітра. Це залишає можливість для будь-яких подальших дій відкритою», – говориться у заяві.

Федерація футболу США наразі не прокоментувала це рішення. Таким чином, Балогун матиме право зіграти в матчі 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026 проти Бельгії. Гра відбудеться 7 липня. Початок о 03:00.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами у Білому домі заявив, що не говорив президенту ФІФА Джанні Інфантіно, які кроки робити у ситуації щодо дискваліфікації нападаючого американської збірної Фоларіна Балогуна на матч 1/8 фіналу Чемпіонату світу.

«Але все, що я зробив – це попросив про перегляд. Оскільки не вважав, що сталося порушення. Я не говорив йому (Інфантіно – «Главком»), що робити. Я не можу говорити йому, що робити», – заявив Трамп.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФІФА ЧС-2026

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