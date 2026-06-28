Збірна-невдаха Чемпіонату світу 2026 залишилася без головного тренера

За підсумками групового етапу турніру почалися тренерські відставки

Стів Кларк пішов із посади керманича збірної Шотландії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Футбольної асоціації Шотландії.

Місцевий фахівець подав у відставку за власним бажанням. Тренер працював із «Тартановою армією» з травня 2019 року. Він вивів команду на два чемпіонати Європи та повернув шотландців на Кубок світу після паузи на майже три десятиліття.

На Чемпіонаті світу 2026 Шотландія не здолала груповий етап. Підопічні Кларка розпочали з перемоги над збірною Гаїті (1:0), а потім зазнали двох поразок. «Тартанова армія» поступилася Марокко (0:1) та Бразилії (0:3).

Восени шотландська збірна гратиме в Дивізіоні B Ліги націй. Там її суперниками будуть національні команди Швейцарії, Словенії та Північної Македонії. Перший матч – 26 вересня проти словенців на виїзді.

До слова, керманич збірної Франції Дідьє Дешам встановив рекорд чемпіонатів світу за кількістю перемог. Тепер в активі фахівця 17 звитяг на турнірі. Він перевершив німця Гельмута Шьона.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери дозволили росіянам приїхати на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.