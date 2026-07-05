Збірна Колумбії втратила форварда до кінця Чемпіонату світу 2026
«Кав'ярники» залишилися без одного з варіантів у лінії атаки
Нападник російського «Краснодара» Джон Кордоба не допоможе національній команді Колумбії до завершення Чемпіонату світу (ЧС). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на журналіста Піпе Сьєрру.
Форвард отримав ушкодження у поєдинку 1/16 фіналу турніру проти збірної Гани (1:0). Він вийшов у старті колумбійців, але був замінений уже в дебюті. Замість нього з'явився нападник лісабонського «Спортінга» Луїс Суарес.
Згодом у Кордоби діагностували надрив привідного м'яза стегна. Відновлення форварда займе орієнтовно чотири тижні. Як наслідок, він не повернеться на поле до кінця ЧС-2026.
Кордоба на цьогорічному Кубку світу зіграв три поєдинки. Результативними діями він не відзначився. У кваліфікації нападник провів 10 матчів, у яких оформив два голи.
Пари 1/8 фіналу ЧС-2026
Стадія стартувала 4 липня. Першим поєдинком став матч між канадцями та збірною Марокко. Атлаські леви оформили розгромну перемогу (3:0). Закриватимуть цей раунд національні команди Колумбії та Швейцарії 7 липня.
Усі пари 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026:
- Парагвай – Франція – 0:1
- Канада – Марокко – 0:3
- Бразилія – Норвегія
- Мексика – Англія
- США – Бельгія
- Португалія – Іспанія
- Аргентина – Єгипет
- Швейцарія – Колумбія
Календар матчів Чемпіонату світу з футболу 2026 року
(початок матчів вказано за київським часом)
|Дата
|Час
|Матч / Пара суперників
|ЧС-2026, група A. Розклад матчів
|11 червня
|22:00
|Мексика – ПАР
|12 червня
|05:00
|Республіка Корея – Чехія
|18 червня
|19:00
|Чехія – ПАР
|19 червня
|04:00
|Мексика – Республіка Корея
|25 червня
|04:00
|Чехія – Мексика
|25 червня
|04:00
|ПАР – Республіка Корея
|ЧС-2026, група B. Розклад матчів
|12 червня
|22:00
|Канада – Боснія і Герцеговина
|13 червня
|22:00
|Катар – Швейцарія
|18 червня
|22:00
|Швейцарія – Боснія і Герцеговина
|19 червня
|01:00
|Канада – Катар
|24 червня
|22:00
|Швейцарія – Канада
|24 червня
|22:00
|Боснія і Герцеговина – Катар
|ЧС-2026, група C. Розклад матчів
|14 червня
|01:00
|Бразилія – Марокко
|14 червня
|04:00
|Гаїті – Шотландія
|20 червня
|01:00
|Шотландія – Марокко
|20 червня
|03:30
|Бразилія – Гаїті
|25 червня
|01:00
|Шотландія – Бразилія
|25 червня
|01:00
|Марокко – Гаїті
|ЧС-2026, група D. Розклад матчів
|13 червня
|04:00
|США – Парагвай
|14 червня
|07:00
|Австралія – Туреччина
|19 червня
|22:00
|США – Австралія
|20 червня
|06:00
|Туреччина – Парагвай
|26 червня
|05:00
|Туреччина – США
|26 червня
|05:00
|Парагвай – Австралія
|ЧС-2026, група E. Розклад матчів
|14 червня
|20:00
|Німеччина – Кюрасао
|15 червня
|02:00
|Кот-д'Івуар – Еквадор
|20 червня
|23:00
|Німеччина – Кот-д'Івуар
|21 червня
|03:00
|Еквадор – Кюрасао
|25 червня
|23:00
|Кюрасао – Кот-д'Івуар
|25 червня
|23:00
|Еквадор – Німеччина
|ЧС-2026, група F. Розклад матчів
|14 червня
|23:00
|Нідерланди – Японія
|15 червня
|05:00
|Швеція – Туніс
|20 червня
|20:00
|Нідерланди – Швеція
|21 червня
|07:00
|Туніс – Японія
|26 червня
|02:00
|Японія – Швеція
|26 червня
|02:00
|Туніс – Нідерланди
|ЧС-2026, група G. Розклад матчів
|15 червня
|22:00
|Бельгія – Єгипет
|16 червня
|04:00
|Іран – Нова Зеландія
|21 червня
|22:00
|Бельгія – Іран
|22 червня
|04:00
|Нова Зеландія – Єгипет
|27 червня
|06:00
|Єгипет – Іран
|27 червня
|06:00
|Нова Зеландія – Бельгія
|ЧС-2026, група H. Розклад матчів
|15 червня
|19:00
|Іспанія – Кабо-Верде
|16 червня
|01:00
|Саудівська Аравія – Уругвай
|21 червня
|19:00
|Іспанія – Саудівська Аравія
|22 червня
|01:00
|Уругвай – Кабо-Верде
|27 червня
|03:00
|Кабо-Верде – Саудівська Аравія
|27 червня
|03:00
|Уругвай – Іспанія
|ЧС-2026, група I. Розклад матчів
|16 червня
|22:00
|Франція – Сенегал
|17 червня
|01:00
|Ірак – Норвегія
|23 червня
|00:00
|Франція – Ірак
|23 червня
|03:00
|Норвегія – Сенегал
|26 червня
|22:00
|Норвегія – Франція
|26 червня
|22:00
|Сенегал – Ірак
|ЧС-2026, група J. Розклад матчів
|17 червня
|04:00
|Аргентина – Алжир
|17 червня
|07:00
|Австрія – Йорданія
|22 червня
|20:00
|Аргентина – Австрія
|23 червня
|06:00
|Йорданія – Алжир
|28 червня
|05:00
|Алжир – Австрія
|28 червня
|05:00
|Йорданія – Аргентина
|ЧС-2026, група K. Розклад матчів
|17 червня
|20:00
|Португалія – ДР Конго
|18 червня
|05:00
|Узбекистан – Колумбія
|23 червня
|20:00
|Португалія – Узбекистан
|24 червня
|05:00
|Колумбія – ДР Конго
|28 червня
|02:30
|Колумбія – Португалія
|28 червня
|02:30
|ДР Конго – Узбекистан
|ЧС-2026, група L. Розклад матчів
|17 червня
|23:00
|Англія – Хорватія
|18 червня
|02:00
|Гана – Панама
|23 червня
|23:00
|Англія – Гана
|24 червня
|02:00
|Панама – Хорватія
|28 червня
|00:00
|Панама – Англія
|28 червня
|00:00
|Хорватія – Гана
|ЧС-2026, 1/16 фіналу. Попередній розклад матчів
|28 червня
|22:00
|ПАР – Канада
|29 червня
|20:00
|Бразилія – Японія
|29 червня
|23:30
|Німеччина – Парагвай
|30 червня
|04:00
|Нідерланди – Марокко
|30 червня
|20:00
|Кот-д'Івуар – Норвегія
|1 липня
|00:00
|Франція – Швеція
|1 липня
|04:00
|Мексика – Еквадор
|1 липня
|19:00
|Англія – ДР Конго
|1 липня
|23:00
|Бельгія – Сенегал
|2 липня
|03:00
|США – Боснія і Герцеговина
|2 липня
|22:00
|Іспанія – Австрія
|3 липня
|02:00
|Португалія – Хорватія
|3 липня
|06:00
|Швейцарія – Алжир
|3 липня
|21:00
|Австралія – Єгипет
|4 липня
|01:00
|Аргентина – Кабо-Верде
|4 липня
|04:30
|Колумбія – Гана
|ЧС-2026, 1/8 фіналу. Попередній розклад матчів
|4 липня
|20:00
|Канада – Марокко
|5 липня
|00:00
|Парагвай – Франція
|5 липня
|23:00
|Бразилія – Норвегія
|6 липня
|03:00
|Мексика – Англія
|6 липня
|22:00
|Португалія – Іспанія
|7 липня
|03:00
|США – Бельгія
|7 липня
|19:00
|Аргентина – Єгипет
|7 липня
|23:00
|Швейцарія – Колумбія
|ЧС-2026, 1/4 фіналу. Попередній розклад матчів
|9 липня
|23:00
|переможець матчу 1 1/8 фіналу – переможець матчу 2 1/8 фіналу
|10 липня
|22:00
|переможець матчу 5 1/8 фіналу – переможець матчу 6 1/8 фіналу
|11 липня
|00:00
|переможець матчу 3 1/8 фіналу – переможець матчу 4 1/8 фіналу
|11 липня
|04:00
|переможець матчу 7 1/8 фіналу – переможець матчу 8 1/8 фіналу
|ЧС-2026, 1/2 фіналу. Попередній розклад матчів
|14 липня
|22:00
|переможець матчу 1 чвертьфіналу – переможець матчу 2 чвертьфіналу
|15 липня
|22:00
|переможець матчу 3 чвертьфіналу – переможець матчу 4 чвертьфіналу
|ЧС-2026, фінал. Попередній розклад матчу
|19 липня
|22:00
|переможець матчу 1 півфіналу – переможець матчу 2 півфіналу
До слова, збірна Еквадору залишилася без головного тренера після вильоту з ЧС-2026. Себастьян Беккасесе пішов із посади після поразки від Мексики (0:2). Він попрацював із національною командою два роки.
Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.
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