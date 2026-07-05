Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Збірна Колумбії втратила форварда до кінця Чемпіонату світу 2026

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Збірна Колумбії втратила форварда до кінця Чемпіонату світу 2026
Джон Кордоба достроково завершив турнір
фото: EFE

«Кав'ярники» залишилися без одного з варіантів у лінії атаки

Нападник російського «Краснодара» Джон Кордоба не допоможе національній команді Колумбії до завершення Чемпіонату світу (ЧС). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на журналіста Піпе Сьєрру.

Форвард отримав ушкодження у поєдинку 1/16 фіналу турніру проти збірної Гани (1:0). Він вийшов у старті колумбійців, але був замінений уже в дебюті. Замість нього з'явився нападник лісабонського «Спортінга» Луїс Суарес.

Згодом у Кордоби діагностували надрив привідного м'яза стегна. Відновлення форварда займе орієнтовно чотири тижні. Як наслідок, він не повернеться на поле до кінця ЧС-2026.

Кордоба на цьогорічному Кубку світу зіграв три поєдинки. Результативними діями він не відзначився. У кваліфікації нападник провів 10 матчів, у яких оформив два голи.

Пари 1/8 фіналу ЧС-2026

Стадія стартувала 4 липня. Першим поєдинком став матч між канадцями та збірною Марокко. Атлаські леви оформили розгромну перемогу (3:0). Закриватимуть цей раунд національні команди Колумбії та Швейцарії 7 липня.

Усі пари 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026:

  • Парагвай – Франція – 0:1
  • Канада – Марокко – 0:3
  • Бразилія – Норвегія
  • Мексика – Англія
  • США – Бельгія
  • Португалія – Іспанія
  • Аргентина – Єгипет
  • Швейцарія – Колумбія

Календар матчів Чемпіонату світу з футболу 2026 року

(початок матчів вказано за київським часом)

Дата Час Матч / Пара суперників
ЧС-2026, група A. Розклад матчів
11 червня 22:00 Мексика – ПАР
12 червня 05:00 Республіка Корея – Чехія
18 червня 19:00 Чехія – ПАР
19 червня 04:00 Мексика – Республіка Корея
25 червня 04:00 Чехія – Мексика
25 червня 04:00 ПАР – Республіка Корея
ЧС-2026, група B. Розклад матчів
12 червня 22:00 Канада – Боснія і Герцеговина
13 червня 22:00 Катар – Швейцарія
18 червня 22:00 Швейцарія – Боснія і Герцеговина
19 червня 01:00 Канада – Катар
24 червня 22:00 Швейцарія – Канада
24 червня 22:00 Боснія і Герцеговина – Катар
ЧС-2026, група C. Розклад матчів
14 червня 01:00 Бразилія – Марокко
14 червня 04:00 Гаїті – Шотландія
20 червня 01:00 Шотландія – Марокко
20 червня 03:30 Бразилія – Гаїті
25 червня 01:00 Шотландія – Бразилія
25 червня 01:00 Марокко – Гаїті
ЧС-2026, група D. Розклад матчів
13 червня 04:00 США – Парагвай
14 червня 07:00 Австралія – Туреччина
19 червня 22:00 США – Австралія
20 червня 06:00 Туреччина – Парагвай
26 червня 05:00 Туреччина – США
26 червня 05:00 Парагвай – Австралія
ЧС-2026, група E. Розклад матчів
14 червня 20:00 Німеччина – Кюрасао
15 червня 02:00 Кот-д'Івуар – Еквадор
20 червня 23:00 Німеччина – Кот-д'Івуар
21 червня 03:00 Еквадор – Кюрасао
25 червня 23:00 Кюрасао – Кот-д'Івуар
25 червня 23:00 Еквадор – Німеччина
ЧС-2026, група F. Розклад матчів
14 червня 23:00 Нідерланди – Японія
15 червня 05:00 Швеція – Туніс
20 червня 20:00 Нідерланди – Швеція
21 червня 07:00 Туніс – Японія
26 червня 02:00 Японія – Швеція
26 червня 02:00 Туніс – Нідерланди
ЧС-2026, група G. Розклад матчів
15 червня 22:00 Бельгія – Єгипет
16 червня 04:00 Іран – Нова Зеландія
21 червня 22:00 Бельгія – Іран
22 червня 04:00 Нова Зеландія – Єгипет
27 червня 06:00 Єгипет – Іран
27 червня 06:00 Нова Зеландія – Бельгія
ЧС-2026, група H. Розклад матчів
15 червня 19:00 Іспанія – Кабо-Верде
16 червня 01:00 Саудівська Аравія – Уругвай
21 червня 19:00 Іспанія – Саудівська Аравія
22 червня 01:00 Уругвай – Кабо-Верде
27 червня 03:00 Кабо-Верде – Саудівська Аравія
27 червня 03:00 Уругвай – Іспанія
ЧС-2026, група I. Розклад матчів
16 червня 22:00 Франція – Сенегал
17 червня 01:00 Ірак – Норвегія
23 червня 00:00 Франція – Ірак
23 червня 03:00 Норвегія – Сенегал
26 червня 22:00 Норвегія – Франція
26 червня 22:00 Сенегал – Ірак
ЧС-2026, група J. Розклад матчів
17 червня 04:00 Аргентина – Алжир
17 червня 07:00 Австрія – Йорданія
22 червня 20:00 Аргентина – Австрія
23 червня 06:00 Йорданія – Алжир
28 червня 05:00 Алжир – Австрія
28 червня 05:00 Йорданія – Аргентина
ЧС-2026, група K. Розклад матчів
17 червня 20:00 Португалія – ДР Конго
18 червня 05:00 Узбекистан – Колумбія
23 червня 20:00 Португалія – Узбекистан
24 червня 05:00 Колумбія – ДР Конго
28 червня 02:30 Колумбія – Португалія
28 червня 02:30 ДР Конго – Узбекистан
ЧС-2026, група L. Розклад матчів
17 червня 23:00 Англія – Хорватія
18 червня 02:00 Гана – Панама
23 червня 23:00 Англія – Гана
24 червня 02:00 Панама – Хорватія
28 червня 00:00 Панама – Англія
28 червня 00:00 Хорватія – Гана
ЧС-2026, 1/16 фіналу. Попередній розклад матчів
28 червня 22:00 ПАР – Канада
29 червня 20:00 Бразилія – Японія
29 червня 23:30 Німеччина – Парагвай
30 червня 04:00 Нідерланди – Марокко
30 червня 20:00 Кот-д'Івуар – Норвегія
1 липня 00:00 Франція – Швеція
1 липня 04:00 Мексика – Еквадор
1 липня 19:00 Англія – ДР Конго
1 липня 23:00 Бельгія – Сенегал
2 липня 03:00 США – Боснія і Герцеговина
2 липня 22:00 Іспанія – Австрія
3 липня 02:00 Португалія – Хорватія
3 липня 06:00 Швейцарія – Алжир
3 липня 21:00 Австралія – Єгипет
4 липня 01:00 Аргентина – Кабо-Верде
4 липня 04:30 Колумбія – Гана
ЧС-2026, 1/8 фіналу. Попередній розклад матчів
4 липня 20:00 Канада – Марокко
5 липня 00:00 Парагвай – Франція
5 липня 23:00 Бразилія – Норвегія
6 липня 03:00 Мексика – Англія
6 липня 22:00 Португалія – Іспанія
7 липня 03:00 США – Бельгія
7 липня 19:00 Аргентина – Єгипет
7 липня 23:00 Швейцарія – Колумбія
ЧС-2026, 1/4 фіналу. Попередній розклад матчів
9 липня 23:00 переможець матчу 1 1/8 фіналу – переможець матчу 2 1/8 фіналу
10 липня 22:00 переможець матчу 5 1/8 фіналу – переможець матчу 6 1/8 фіналу
11 липня 00:00 переможець матчу 3 1/8 фіналу – переможець матчу 4 1/8 фіналу
11 липня 04:00 переможець матчу 7 1/8 фіналу – переможець матчу 8 1/8 фіналу
ЧС-2026, 1/2 фіналу. Попередній розклад матчів
14 липня 22:00 переможець матчу 1 чвертьфіналу – переможець матчу 2 чвертьфіналу
15 липня 22:00 переможець матчу 3 чвертьфіналу – переможець матчу 4 чвертьфіналу
ЧС-2026, фінал. Попередній розклад матчу
19 липня 22:00 переможець матчу 1 півфіналу – переможець матчу 2 півфіналу

До слова, збірна Еквадору залишилася без головного тренера після вильоту з ЧС-2026. Себастьян Беккасесе пішов із посади після поразки від Мексики (0:2). Він попрацював із національною командою два роки.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.

Читайте також:

Теги: ЧС-2026 НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Гол Мессі допоміг Аргентині перемогти Кабо-Верде
Аргентина лише у додатковий час перемогла Кабо-Верде у 1/16 фіналу Чемпіонату світу
Вчора, 03:59
Ліонель Мессі у формі збірної Аргентини на Чемпіонаті світу 2026 року
Мессі встановив рекорд за кількістю матчів на чемпіонатах світу
Вчора, 03:27
Мохамед Салах (праворуч) свій одинадцятиметровий реалізував
Єгипет у серії пенальті переграв Австралію і попрямував до 1/8 фіналу Чемпіонату світу
3 липня, 23:53
Колумбія продовжує перемагати на Чемпіонаті світу
Колумбія здолала Гану у грі 1/16 фіналу Чемпіонату світу з футболу
Вчора, 06:32
Чемпіонат світу проходить у США, Канаді та Мексиці
Боротьба за титул триває. Де дивитися матчі 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу
Вчора, 16:09
Ліонель Мессі забиває у ворота Кабо-Верде
Герої, камбеки та емоції. Найяскравіші фото першого раунду плейоф Чемпіонату світу 2026
Вчора, 18:07
В матчі Канада – Марокко розіграла першу путівку у чвертьфінал ЧС-2026
Збірна Марокко перемогла Канаду і стала першим чвертьфіналістом Чемпіонату світу 2026
Вчора, 22:07
Завдяки забитому пенальті Кіліан Мбаппе вийшов на перше місце у гонці бомбардирів
Франція перемогла Парагвай у напруженому матчі 1/8 Чемпіонату світу 2026
Сьогодні, 02:05
Возінья робив дива на Кубку світу цьогоріч
Сенсаційний герой Чемпіонату світу 2026 зацікавив клуби чемпіонату Бразилії – журналіст
Сьогодні, 16:54

Новини

ФІФА несподівано призупинила дискваліфікацію зірки збірної США на Чемпіонаті світу
ФІФА несподівано призупинила дискваліфікацію зірки збірної США на Чемпіонаті світу
Збірна Колумбії втратила форварда до кінця Чемпіонату світу 2026
Збірна Колумбії втратила форварда до кінця Чемпіонату світу 2026
Юнацька збірна України з перемогою над Італією вийшла в півфінал Чемпіонату Європи
Юнацька збірна України з перемогою над Італією вийшла в півфінал Чемпіонату Європи
Леклер виграв Гран-прі Британії Формули-1 зі скандальним фінішем
Леклер виграв Гран-прі Британії Формули-1 зі скандальним фінішем
Віагра для адаптації до високогір'я. Тухель відреагував на чутки навколо збірної Англії
Віагра для адаптації до високогір'я. Тухель відреагував на чутки навколо збірної Англії
Україна розгромила Данію у кваліфікації Чемпіонату світу з баскетболу
Україна розгромила Данію у кваліфікації Чемпіонату світу з баскетболу

Новини

«Я ніколи не здаюся». 107-річна американка поділилася незвичним секретом довголіття
Вчора, 13:46
В Україні місцями дощитиме: погода на 3 липня 2026
3 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 2 липня 2026
2 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 1 липня 2026
1 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 30 червня 2026
30 червня, 05:59
Вибухи в окупованому Донецьку, замах на українського олігарха у Монако: головне за ніч 30 червня
30 червня, 05:35

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua