Збірна Колумбії втратила форварда до кінця Чемпіонату світу 2026

«Кав'ярники» залишилися без одного з варіантів у лінії атаки

Нападник російського «Краснодара» Джон Кордоба не допоможе національній команді Колумбії до завершення Чемпіонату світу (ЧС). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на журналіста Піпе Сьєрру.

Форвард отримав ушкодження у поєдинку 1/16 фіналу турніру проти збірної Гани (1:0). Він вийшов у старті колумбійців, але був замінений уже в дебюті. Замість нього з'явився нападник лісабонського «Спортінга» Луїс Суарес.

Згодом у Кордоби діагностували надрив привідного м'яза стегна. Відновлення форварда займе орієнтовно чотири тижні. Як наслідок, він не повернеться на поле до кінця ЧС-2026.

Кордоба на цьогорічному Кубку світу зіграв три поєдинки. Результативними діями він не відзначився. У кваліфікації нападник провів 10 матчів, у яких оформив два голи.

Пари 1/8 фіналу ЧС-2026

Стадія стартувала 4 липня. Першим поєдинком став матч між канадцями та збірною Марокко. Атлаські леви оформили розгромну перемогу (3:0). Закриватимуть цей раунд національні команди Колумбії та Швейцарії 7 липня.

Усі пари 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026:

Парагвай – Франція – 0:1

Канада – Марокко – 0:3

Бразилія – Норвегія

Мексика – Англія

США – Бельгія

Португалія – Іспанія

Аргентина – Єгипет

Швейцарія – Колумбія

Календар матчів Чемпіонату світу з футболу 2026 року

(початок матчів вказано за київським часом)

До слова, збірна Еквадору залишилася без головного тренера після вильоту з ЧС-2026. Себастьян Беккасесе пішов із посади після поразки від Мексики (0:2). Він попрацював із національною командою два роки.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.