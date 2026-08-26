Ла Ліга 2026/27: яким був другий тур іспанського чемпіонату

У гру вступили головні команди Іспанії

Чемпіонат Іспанії продовжує набирати оберти, адже підійшов до завершення другий тур Ла Ліги. Про це повідомляє «Главком».

Найцікавіші матчі туру

Другий тиждень вийшов особливо обережним у плані результативності, адже більшість поєдинків закінчувалися одним-двома голами на обидві команди. Через це розгромні перемоги виглядали особливо ефектно. Головний результат туру належить «Барселоні», яка підтвердила свій статус потужної команди розгромом над «Ельче» (0:5) у першому для себе матчі сезону. Особливо цікавою ця перемога є і тому, що зараз блаугранас позбавлені номінального центрального нападника після від'їзду зіркового поляка Роберта Левандовського до США. Через це було багато запитань до побудови гри, але перше випробування команда Ганса-Дітера Фліка пройшла.

Не менш цікавою подією туру стало офіційне повернення Жозе Моурінью на тренерський місток «Реала». Португалець не керував мадридцями понад 12 років, а його перший матч після повернення одразу вийшов напруженим. «Реалу» вдалося перемогти «Еспаньйол», але ще за кілька хвилин до фінального свистка рахунок залишався нічийним. Вирвати три очки для вершкових зумів на 90-й хвилині Карлос Еспі, який опинився першим на м'ячі у штрафному та приніс «Реалу» перемогу.

Свої перемоги також здобули «Севілья» (1:3 проти «Атлетік Більбао»), «Хетафе» (1:0 проти Расінга Сантандера) та «Бетіс» (1:0 проти «Реала Сосьєдада»). Матчі усіх інших команд завершилися нічиїми, серед яких було два «сухих» матчі: «Осасуна» – «Леванте» та «Валенсія» – «Сельта».

Ла Ліга 2026/2027. Другий тур

«Малага» – «Депортіво» 1:1 (1:1)

Голи: Чупе (34) – Обамеянг (21)

«Осасуна» – «Леванте» 0:0 (0:0)

«Ельче» – «Барселона» 0:5 (0:2)

Голи: Рафінья (14, 67), Адеємі (45+3), Фермін (71, 79)

«Хетафе» – «Расінг Сантандер» 1:0 (0:0)

Голи: Унал (81)

«Атлетіко Мадрид» – «Вільярреал» 2:2 (0:0)

Голи: Пубіль (59), Сімеоне (85) – Морено (66), Мікаутадзе (78)

«Еспаньол» – «Реал Мадрид» 1:2 (1:1)

Голи: Калатрава (30) – Беллінгем (9), Еспі (90)

«Валенсія» – «Сельта» 0:0 (0:0)

«Атлетік Більбао» – «Севілья» 1:3 (0:1)

Голи: Паредес (70) – Осо (15), Еджуке (50), Ромеро (57)

«Бетіс» – «Реал Сосьєдад» 1:0 (0:0)

Голи: Рікельме (63)

«Райо Вальєкано» – «Алавес» 1:1 (0:0)

Голи: Камельйо (48) – Діас (84)

Турнірна таблиця

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Нагадаємо, що минулого ігрового туру перші ігри нового сезону подарували кілька сенсацій.