«Барселона» скасувала товариський матч у Марокко через міграційну кризу в Сеуті

«Барселона» не вперше під час літнього сезону змінює план своїх підготовчих матчів

Чинні чемпіони Іспанії вирішили відмовитися від подорожі до Марокко

«Барселона» оголосила про скасування передсезонного товариського матчу проти марокканського «Іттіхад Ріяді Танжер». Про це повідомляє «Главком».

Причина відмови від матчу

Поєдинок мав відбутися 15 серпня в Танжері в межах підготовки каталонців до нового сезону. У своїй заяві клуб пояснив рішення «поточною невизначеністю та обставинами», не уточнюючи деталей. Водночас, за інформацією BBC Sport, скасування пов'язане із загостренням міграційної та дипломатичної ситуації довкола іспанського анклаву Сеута на півночі Африки.

Минулого тижня близько 78 тисяч мігрантів, за повідомленнями ЗМІ, намагалися потрапити з Марокко до Сеути морським шляхом. Внаслідок міграційної кризи загинули щонайменше 100 людей, що спричинило серйозну політичну напругу між Іспанією, Марокко та низкою країн Європейського Союзу.

Більшість мігрантів згодом повернулася до Марокко, однак у Сеуті, за різними оцінками, залишаються від 3 до 5 тисяч людей. Ситуація також позначилася на відносинах Іспанії з іншими країнами ЄС та стала додатковим фактором невизначеності напередодні запланованої поїздки «Барселони» до Марокко.

Зміни у підготовці «Барселони»

Відмінений матч став уже не першим корегуванням літньої підготовки команди Гансі Фліка. Раніше каталонці відмовилися від товариської зустрічі з «Престон Норт Енд» під час зборів у Великій Британії, де зрештою зіграли лише проти «Бірмінгем Сіті».

Найближчим часом «Барселона» проведе ще кілька контрольних поєдинків. У суботу каталонці зустрінуться з «Ноттінгем Форест» в італійському Удіне, а 19 серпня на домашньому стадіоні зіграють проти єгипетського «Аль-Ахлі». Новий сезон Ла Ліги «Барселона» розпочне 23 серпня домашнім матчем проти «Ельче».

Нагадаємо, що 20-річна марокканська футболістка загинула, намагаючись переплисти до іспанської Сеути.