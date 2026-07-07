«Ювентус» зробив технічним директором вихованця принципового суперника

«Стара синьйора» продовжила оновлення менеджменту клубу

Туринський «Ювентус» призначив Фредеріка Массару технічним директором. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Досвідчений фахівець повернувся у рідне місто. Він народився і виріс у Турині та виховувався у структурі місцевого «Торіно». Проте, за першу команду «гранатових» так і не дебютував.

Найвідомішими колективами в кар'єрі Массари-футболіста були «Пескара» та «Палермо». На рівні Серії A він провів лише 27 матчів. Здебільшого туринець виступав у Серії B. Після кількох років у ролі асистента головного тренера він перейшов до фаху функціонера.

У 2008 році Массара став бізнес-менеджером «Палермо». Потім багато років працював у столичній «Ромі» на різних посадах – того ж бізнес-менеджера, секретаря, спортивного директора. У 2019-2023 роках він був спортивним директором «Мілана», а на сезон 2024/25 фахівця на аналогічну посаду запросив французький «Ренн».

У структурі «Юве» Массара підпорядковуватиметься безпосередньо новому генеральному директору Джованні Карневалі. Натомість легендарний оборонець Джорджо К'єлліні став директором із питань клубних справ. Він представлятиме інтереси «б'янконері» у взаєминах із італійськими та зарубіжними організаціями.

До слова, міланський «Інтер» попрощався з квартетом футболістів. Колектив Крістіана Ківу покинули воротар Зоммер, оборонці Ачербі, де Врей та Дарміан. Контракти з ними були розраховані до 30 червня.

Нагадаємо, раніше «Болонья» призначила Доменіко Тедеско керманичем команди. Молодий фахівець підписав із «россоблу» контракт на два роки. Сторони передбачили опцію продовження співпраці ще на один.