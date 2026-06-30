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Нідерланди продовжили серію вильотів з мундіалів не в основний час

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Нідерланди продовжили серію вильотів з мундіалів не в основний час
Збірна Нідерландів знову програла в плейоф Чемпіонату світу в серії пенальті
фото: Getty Images

«Помаранчеві» програли в серії пенальті Марокко на ЧС-2026

Збірна Нідерландів з футболу поступилася Марокко у серії пенальті і вибула з Чемпіонату світу 2026 вже у 1/16 фіналу. Про це повідомляє «Главком».

Нідерланди відкрили рахунок завдяки голу Коді Гакпо на 72-й хвилині, однак Марокко зрівняло зусиллями Ісси Діопа та гра перейшла в додатковий час. У ньому збірні не визначили переможця, тому перешли до серії пенальті, де півфіналіст ЧС-2022 Марокко здолав Нідерланди – 3:2.

Збірна Нідерландів вже не вперше вилітає з мундіалю після серії пенальті. Це ставалося з командою на трьох поспіль чемпіонатах світу, а перед цим, на ЧС-2010 збірна вибула через пропущений гол у додатковий час.

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Як Нідерланди вибували з останніх чемпіонатів світу:

  • ЧС-2010, фінал: поразка в овертаймі від Іспанії
  • ЧС-2014, півфінал: поразка в серії пенальті 2:4 від Аргентини (0:0 основний час)
  • ЧС-2022, чвертьфінал: поразка в серії пенальті 3:4 від Аргентини (2:2 основний час)
  • ЧС-2026, 1/16 фіналу: поразка в серії пенальті 2:3 від Марокко (1:1 основний час)

Наступним суперником збірної Марокко на мундіалі стане дебютант плейоф Канада. Гра 1/8 фіналу відбудеться в суботу, 4 липня, о 20:00 за київським часом. Господарі вдруге гратимуть не на власному полі – матч відбудеться в американському Х'юстоні.

Нагадаємо, Німеччина вперше в історії вибула з Чемпіонату світу з футболу за результатами серії пенальті – чотири попередні рази збірна вигравала в ній. Німці зазнали лише другої поразки в серії пенальті на найбільших турнірах після того, як поступилися у фіналі Євро-1976 Чехословаччині (3:5).

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026

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